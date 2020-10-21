ЦИК озвучила дату проведения повторных парламентских выборов в Кыргызстане. Они пройдут почти через 2 месяца — 20 декабря.
По предварительной информации, сбор заявок от партий начнется с 22 октября. Как сообщила член Центризбиркома Гульнара Джурабаева, у партий есть три дня на повторную регистрацию: с 22 по 25 октября. Две недели на аккредитацию есть у СМИ.
Планируют сократить и сроки агитации. Она может начаться 30 ноября и завершиться в 00 часов 19 декабря, который станет днем тишины.
Никаких перемен
Комиссия нарушила свое же обещание о том, что новую дату повторных выборов в парламент они назовут только тогда, когда депутаты внесут поправки в избирательное законодательство. Эти поправки могли сделать повторные выборы чище.
Для этого планировалось сократить пороговый барьер для прохода в ЖК и избирательный залог. Профильный комитет уже одобрил в первом чтении сокращение барьера с семи до трех процентов и избирательного залога с 5 млн сомов до 1 млн сомов.
В числе спорных вопросов было и то, как поступить с регистрацией избирателей по форме № 2. Ее, по некоторым данным, могли использовать для подкупа голосов и фальсификации итогов выборов. Планировалось либо отменить ее, либо жестко регламентировать.
Нардепы должны были решить и вопрос с тем, будут ли участвовать в новых выборах партии «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». На нарушения с их стороны жаловались в ЦИК представители 12 партий. Заявление комиссия передала в Генпрокуратуру и МВД, но правовую оценку действиям трех партий там не озвучили до сих пор.
Парламентарии не успели окончательно одобрить вышеуказанные поправки в закон. ЦИК приняла решение о выборах утром 21 октября. А собрались на заседание по поправкам в законодательство депутаты только ближе ко второй половине дня.
Бывшая член ЦИК Атыр Абдрахматова написала в своем фейсбуке, что комиссия должна была дождаться изменений, а теперь дата выборов назначена по старому законодательству. По ее словам, проблема в том, что закон обратной силы не имеет, а значит партии должны будут преодолевать 7% барьер, платить 5 млн сомов в качестве залога, а также смогут использовать форму №2.
Она призвала и.о главы государства Садыра Жапарова использовать президентскую квоту и заменить 5 членов комиссии.
Жапаров может отозвать четырех членов ЦИК по своей квоте. Пятым должно стать место самой Абдрахматовой: она подала в отставку, заявив, что именно на ЦИК лежит ответственность и за выборы 4 октября, которые прошли с многочисленными нарушениями. Также она считает, что на ЦИК лежит вина за последствия непрозрачных выборов в виде массовых беспорядков, гибели кыргызстанца и политического кризиса.
Абдрахматова считает, что Генпрокуратура должна возбудить уголовное дело на руководство ЦИК в соответствии с законом «Об отдельных конституционных полномочиях прокуратуры». А весь состав комиссии должен уйти в отставку, потому что исчерпал доверие народа.
Донорские деньги
На выборы по предварительной смете планируется потратить более 450 млн сомов. По курсу Нацбанка это более $5 млн. В бюджете таких денег нет, поэтому Кыргызстан уже начал просить средства у доноров. За средствами на поддержку бюджета республика уже обратилась в Евросоюз.
А и.о президента и премьер Садыр Жапаров сделал в этот же день обращение к кыргызстанцам. Он объявил экономическую амнистию для экс-чиновников, таможенников и других государственных деятелей, которые занимались коррупцией, рейдерским захватом, теневыми схемами. Все они должны легализоваться, обнародовать доходы и вернуть государству ущерб за 30 дней.
«В короткие сроки будет подготовлена правовая база для экономической амнистии и легализации денежных средств, движимого и недвижимого имущества. Если Вы не воспользуетесь данной возможностью и проигнорируете экономическую амнистию, будут приняты самые строгие меры в соответствии с законом», — пообещал Жапаров.