ЦИК озвучила дату проведения повторных парламентских выборов в Кыргызстане. Они пройдут почти через 2 месяца — 20 декабря.

По предварительной информации, сбор заявок от партий начнется с 22 октября. Как сообщила член Центризбиркома Гульнара Джурабаева, у партий есть три дня на повторную регистрацию: с 22 по 25 октября. Две недели на аккредитацию есть у СМИ.

Планируют сократить и сроки агитации. Она может начаться 30 ноября и завершиться в 00 часов 19 декабря, который станет днем тишины.

Никаких перемен

Комиссия нарушила свое же обещание о том, что новую дату повторных выборов в парламент они назовут только тогда, когда депутаты внесут поправки в избирательное законодательство. Эти поправки могли сделать повторные выборы чище.

Для этого планировалось сократить пороговый барьер для прохода в ЖК и избирательный залог. Профильный комитет уже одобрил в первом чтении сокращение барьера с семи до трех процентов и избирательного залога с 5 млн сомов до 1 млн сомов.

В числе спорных вопросов было и то, как поступить с регистрацией избирателей по форме № 2. Ее, по некоторым данным, могли использовать для подкупа голосов и фальсификации итогов выборов. Планировалось либо отменить ее, либо жестко регламентировать.

Нардепы должны были решить и вопрос с тем, будут ли участвовать в новых выборах партии «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». На нарушения с их стороны жаловались в ЦИК представители 12 партий. Заявление комиссия передала в Генпрокуратуру и МВД, но правовую оценку действиям трех партий там не озвучили до сих пор.

Парламентарии не успели окончательно одобрить вышеуказанные поправки в закон. ЦИК приняла решение о выборах утром 21 октября. А собрались на заседание по поправкам в законодательство депутаты только ближе ко второй половине дня.

Бывшая член ЦИК Атыр Абдрахматова написала в своем фейсбуке, что комиссия должна была дождаться изменений, а теперь дата выборов назначена по старому законодательству. По ее словам, проблема в том, что закон обратной силы не имеет, а значит партии должны будут преодолевать 7% барьер, платить 5 млн сомов в качестве залога, а также смогут использовать форму №2.

Она призвала и.о главы государства Садыра Жапарова использовать президентскую квоту и заменить 5 членов комиссии.

ЦИК подложил очередную свинью...назначив повторные выборы депутатов ЖК по действующему избирательному законодательству,... Опубликовано Атыр Абдрахматова Вторник, 20 октября 2020 г.

Жапаров может отозвать четырех членов ЦИК по своей квоте. Пятым должно стать место самой Абдрахматовой: она подала в отставку, заявив, что именно на ЦИК лежит ответственность и за выборы 4 октября, которые прошли с многочисленными нарушениями. Также она считает, что на ЦИК лежит вина за последствия непрозрачных выборов в виде массовых беспорядков, гибели кыргызстанца и политического кризиса.

Абдрахматова считает, что Генпрокуратура должна возбудить уголовное дело на руководство ЦИК в соответствии с законом «Об отдельных конституционных полномочиях прокуратуры». А весь состав комиссии должен уйти в отставку, потому что исчерпал доверие народа.

Донорские деньги

На выборы по предварительной смете планируется потратить более 450 млн сомов. По курсу Нацбанка это более $5 млн. В бюджете таких денег нет, поэтому Кыргызстан уже начал просить средства у доноров. За средствами на поддержку бюджета республика уже обратилась в Евросоюз.

А и.о президента и премьер Садыр Жапаров сделал в этот же день обращение к кыргызстанцам. Он объявил экономическую амнистию для экс-чиновников, таможенников и других государственных деятелей, которые занимались коррупцией, рейдерским захватом, теневыми схемами. Все они должны легализоваться, обнародовать доходы и вернуть государству ущерб за 30 дней.

«В короткие сроки будет подготовлена правовая база для экономической амнистии и легализации денежных средств, движимого и недвижимого имущества. Если Вы не воспользуетесь данной возможностью и проигнорируете экономическую амнистию, будут приняты самые строгие меры в соответствии с законом», — пообещал Жапаров.