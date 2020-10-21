Указ «О принятии исполнения полномочий президента» и.о президента и премьер-министр подписал накануне. В новом качестве Жапаров дал указания министерствам и ведомствам для решения ключевых проблем в стране. И вот чем они должны заняться в первую очередь.

Коронавирус и умирающий бизнес

Правительство Кыргызстана должно продолжать профилактику коронавируса в столице и регионах, опираясь не только на свои ресурсы. Но и на помощь органов местного самоуправления и общественных организаций, связанных со здравоохранением. Оно обязано без перебоев финансировать медучреждения, где лечатся больные коронавирусом и покрывать все расходы на стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране.

Также в правительстве займутся разработкой оптимизации структуры кыргызской экономики Действующая экономическая система действительно слаба: по данным на 2019 год, переводы от мигрантов превышают и доходы от экспорта, и иностранные инвестиции.

Ждет Жапаров от кабмина и нового законодательства для развития малого и среднего бизнеса. Частный капитал и собственность теперь будут защищать от рейдеров, инвесторам создадут благоприятные условия. Банкам дадут стабильно работать.

Вывод капитала из страны будет контролироваться, незаконные каналы оттока средств Жапаров указал Нацбанку и кабмину перекрывать. Как именно будут определять «законность» и вести контроль, в документе не обозначено.

Суды и национальная безопасность

Второе приоритетное направление для Жапарова — обеспечение национальной безопасности. ГКНБ республики, которым руководит друг и сооснователь партии Жапарова «Мекенчил» Камчыбек Ташиев, займется борьбой с криминалитетом при помощи МВД и финпола. Кроме того, ГКНБ должен противостоять и незаконному отъему имущества и бизнеса со стороны ОПГ и отдельных представителей криминалитета.

Генеральная прокуратура при этом должна ежедневно отчитываться о проделанной работе. А прокурорский надзор на местах нужно усилить.

Возглавлять страну по действующему законодательству и.о президента будет до объявления итогов внеочередных президентских выборов. Согласно части 2 статьи 68 Конституции КР, Жапаров не сможет как и.о. президента участвовать в досрочных президентских выборах. Но он уже заявил, что собирается баллотироваться на этот пост, если в Конституцию успеют внести соответствующие поправки в его пользу.

Точная дата внеочередных президентских выборов в Кыргызстане еще не названа ЦИК. Но Нуржан Шайлдабекова, глава Центризбиркома, несколько дней назад заявила, что их могут провести 17 января 2021 года.