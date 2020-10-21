Акын-импровизатор Аалы Туткучев на своей странице в фейсбуке написал стихотворение, в которомрассказал о том, как по его мнению поступают с нарушителями законов в Кыргызстане.
Перевод:
У нас в стране если украдёшь курицу — тебя задержат,
Потом ещё накажут и застявят признать вину за кражу верблюда.
Но у нас дозволено красть миллиарды,
При этом вернуть государству только свой однодневный доход.
Какая же чудесная у меня страна!
Аалы Туткучев известен своими выступлениями на которых он затрагивает острые проблемы в Кыргызстане, в том числе и коррупцию на таможне.
Вероятно, что в своём стихотворении Туткучев дал отсылку на экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова, которого сначала задержали, а потом отпустили домой с подпиской о невыезде.
Матраимова подозревают в коррупции в таможенных органах. Ранее он заявил, что готов возместить ущерб от своих «преступных действий» в размере 2 млрд сомов. Пресс-служба ГКНБ сообщила, что он уже перевел на счет ведомства 80 млн сомов из этой суммы.
Матраимова задержали и доставили в здание ГКНБ 20 октября. В этот же день Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения с учетом его ходатайства и частичного возмещения ущерба.
Райымбек Матраимов — один из главных фигурантов журналистского расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана более 700 миллионов долларов.