Акын-импровизатор Аалы Туткучев на своей странице в фейсбуке написал стихотворение, в которомрассказал о том, как по его мнению поступают с нарушителями законов в Кыргызстане.

Тоок уурдасаң токтоосуз камай берет,Төөнү да мойнуңа ал-деп сабай берет. Бир күндүк кирешеңди төлөй салып,Миллиарддап уурдасаң жарай берет.Кандай гана каремет Менин өлкөм!!! Publicerat av Аалы Туткучев Tisdag 20 oktober 2020

Перевод:

У нас в стране если украдёшь курицу — тебя задержат,

Потом ещё накажут и застявят признать вину за кражу верблюда.

Но у нас дозволено красть миллиарды,

При этом вернуть государству только свой однодневный доход.

Какая же чудесная у меня страна!

Аалы Туткучев известен своими выступлениями на которых он затрагивает острые проблемы в Кыргызстане, в том числе и коррупцию на таможне.

Вероятно, что в своём стихотворении Туткучев дал отсылку на экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова, которого сначала задержали, а потом отпустили домой с подпиской о невыезде.

Матраимова подозревают в коррупции в таможенных органах. Ранее он заявил, что готов возместить ущерб от своих «преступных действий» в размере 2 млрд сомов. Пресс-служба ГКНБ сообщила, что он уже перевел на счет ведомства 80 млн сомов из этой суммы.

Матраимова задержали и доставили в здание ГКНБ 20 октября. В этот же день Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения с учетом его ходатайства и частичного возмещения ущерба.

Райымбек Матраимов — один из главных фигурантов журналистского расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана более 700 миллионов долларов.

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