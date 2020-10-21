Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров снял с постов заместителей главы МВД Памирбека Асанова и Алмазбека Орозалиева. Вместо Асанова и.о. президента, по предписанию главы МВД Улана Ниязбекова, назначил Эркебека Аширходжаева. А на место Алмазбека Орозалиева Садыр Жапаров назначил Октября Урманбетова.

Про Урманбетова известно не так много. Он с апреля 2016 до января 2019 года работал начальником УВД Иссык-Кульской области.

А новый замминистр Эркебек Аширходжоев до этого назначения возглавлял Следственное управление МВД. По словам сына бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кадыра Атамбаева, Аширходжоев — следователь по одному из уголовных дел его отца.

«Аширходжоев напрямую подчиняется Памиру Асанову, начальнику следственной службы МВД и родственнику Раима Матраимова», — написал он.

Уволенный Памир Асанов стал замглавы МВД 13 августа 2019 года. Он пришел на место Курсана Асанова, которого уволили «за предательство интересов кыргызской милиции и утери доверия» после событий в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года во время задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Как только Памирбек Асанов занял эту должность, тут же пошли разговоры о том, что он приходится родственником экс-заместителю главы ГТС Райымбеку Матраимову. Сын Памирбека Асанова женат на дочери Фариды Матраимовой, которая приходится родной сестрой бывшему таможеннику. Позже МВД подтвердило эту информацию.

Кроме этого, вокруг уволенного Памирбека Асанова были споры о том, что он находится на этом посту после своего 55-летнего юбилея. По закону, он должен был уйти в отставку.

Согласно закону, до 60 лет могут служить в органах внутренних дел в лишь профессоры и преподаватели МВД, а также «высший начальствующий состав» — генерал-майоры, генерал-лейтенанты и генерал-полковники.

В резюме Асанова нет преподавательского опыта и он просто полковник милиции — по закону он входит в «среднее и старшее начальство» и должен был оставить пост в 55 лет.

Памир Асанов также известен тем, что пришел неподготовленным на заседание парламента 15 января 2020 года, где обсуждали бездействие правоохранительных органов по вопросам семейного насилия.

Тогда вице-спикер парламента Аида Касымалиева раскритиковала замглаву МВД, назвав его ребенком.

До своего назначения замминистром МВД Памирбек Асанов занимал должности заместителя начальника ГУВД города Оша, а потом и Бишкека. Но широкой общественности он известен не был.

Уволенный с поста замглавы Министерства внутренних дел Алмазбек Орозалиев недавно получил звание генерал-майора милиции. В МВД сообщили, что он остается в распоряжении кадров.

Алмазбек Орозалиев дважды занимал должность коменданта Бишкека во время режима ЧП.