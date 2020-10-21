Таштанбек Каймазаров фото: Акипресс

Пресс-служба правительства сообщила, что и.о. президента и премьер-министра Садыр Жапаров назначил главой Государственной службы миграции Таштанбека Каймазарова, который состоит в партии «Мекенчил».

По данным ЦИК, Каймазаров значится в списке «Мекенчил» под номером 42 и работал администратором в на столичном рынке «Мадина».

Саму партию «Мекенчил» основал Садыр Жапаров вместе со своим соратником Камчыбеком Ташиев, который сейчас занимает должность главы Госкомитета нацбезопасности.

Это не первый раз, когда Жапаров назначает на высокопоставленные должности кандидатов от партии «Мекенчил».

Ранее и.о. президента заменил полпредов в шести областях, двое из которых — Абсаттар Сыргабаев и Сабыркул Ашимбаев, также как новый глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, состоят в «Мекенчил».