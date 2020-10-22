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В Каракольском городском суде смягчили меру пресечения борцу с пытками Камилю Рузиеву — теперь он сможет покидать Каракол.

По словам его адвоката, Рузиев сможет продолжить лечение в Бишкеке и провести экспертизу документов, в подделке которых его подозревали.

«Он сможет выезжать, так как в Бишкеке надо экспертизу проходить и другие следственные мероприятия. И лечение проходить», — сообщила его защитница Чинара Джакупбекова.

Защита Рузиева утверждает, что хотя следствие и обвиняло его в подделке документов, за прошедшие со дня задержания почти пять месяцев экспертиза так и не была проведена.

«Мы подали ходатайство, чтобы экспертизу провести, если подписи Рузиева в документах. Следствие должно было провести экспертизу, но не провело», — сказала Джакупбекова.

Сам Рузиев сообщил, что ранее его коллеги правозащитники сообщили о его уголовном деле спецпредставителю ООН Наталье Герман. Защита Рузиева уже коммуницирует с спецдокладчиком ООН по факту нарушения прав Рузиева.

Камиль Рузиев — руководитель правозащитной организации «Вентус», которая оказывает помощь населению.

Он и его коллеги защищают пострадавших от пыток со стороны милиции из-за чего Рузиев сам не раз подвергался давлению со стороны правоохранительных органов.

Дело Рузиева

29 мая ГКНБ распространил сообщение о задержании борца с пытками Камиля Рузиева. Ведомство сообщало, что его подозревают в мошенничестве и подделке документов. Однако, официальной причиной задержания оказалось отсутствие у Рузиева документов, удостоверяющих его личность. Его задержали недалеко от здания суда в Караколе, где рассматривали его иск к сотрудникам ГКНБ и сделователь, руководивший его задержанием, работал с одним из тех, к кому был адресован иск правозащитника.

*Иск был подан из-за того, что правоохранители не принимали мер по отношению к бывшему сотруднику милиции, ранее подозреваемому в пытках, не раз угрожавшему жизни правозащитника. Правозащитник столкнулся с давлением, потому что защищал интересы иностранца, который и рассказал о пытках со стороны милиционера, вымогавшего у него деньги.

Уже 31 мая из дела исчезло обвинение в мошенничестве и осталось только обвинение в подделке документов. Несмотря на все нарушения, суд признал задержание борца против пыток Камиля Рузиева законным и отправил его под домашний арест на два месяца.

У Рузиева итак были проблемы со здоровьем — после суда здоровье ухудшилось и он оказался в больнице. А ГКНБ распространил видео, где Камиля Рузиева обвиняют в мошенничестве. Одна из героинь видео в тот же день отказалась от своих слов и рассказала, что ее вынудили участвовать в видео.

*А в августе 2020 года она рассказала, что столкнулась с давлением со стороны ГКНБ. Она обратилась к полпреду в Иссык-Кульской области Балбаку Тулобаеву с просьбой прекратить дело против борца с коррупцией.

19 июня стало известно, что Иссык-кульский областной суд оставил в силе решение Каракольского городского суда о законности задержания и возбуждении дела в отношении правозащитника Камиля Рузиева. Рузиеву только изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.