Бывшего зампреда финпола Эмиля Жамгырчиева и экс-замглавы аппарата кабмина Бактыбека Калмуратова поместили в следственный изолятор ГКНБ до 21 ноября. Издание Kaktus.media сообщило, что такое решение принял суд 21 октября.

Оперативники 19 октября задержали двух бывших чиновников и доставили на допрос по делу о контрабанде утиного филе.

По данным антикоррупционной службы при ГКНБ, Жамгырчиев и Калмарутов «получили денежные средства от частного предпринимателя за положительное разрешение вопросов, связанных с расследованием финпола уголовного дела по факту контрабанды».

«По собранным материалам было начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей “Получение взятки” Уголовного кодекса», – отметили тогда в ведомстве.

Новый глава финпола Сыймык Жапыкеев отправил в отставку Эмиля Жамгырчиева на следующий день после своего назначения — 17 октября. А Калмуратова еще в октябре 2019 года отстранил от должности из-за обвинений в коррупции тогдашний премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Тогда предприниматель Эмир Эмилканов заявил в ГКНБ о том, Жамгырчиев и Калмуратов вымогали у него $50 тысяч «за помощь» в деле о контрабанде 80 тонн утиного филе.

Именно издание Kaktus.media первым обнародовало материалы дела и интервью бизнесмена о сговоре с высокопоставленными чиновниками для возвращения груза ему. Однако по делу о незаконной контрабанде были задержаны следователи финпола, с которыми сам владелец товара «не имел дела».

Утиное филе, которое «персики»

По данным журналистов, предприниматель Эмир Эмилканов договорился со своим партнером о ввозе из Китая 80 тонн утиного филе. Однако после того, как мясо привезли в Кыргызстан, сотрудники ГСБЭП объявили груз «контрабандой» и начали разыскивать Эмилканова.

Тот обратился к Калмуратову, который якобы «пообещал помочь» за вознаграждение через замглавы финполиции Жамгырчиева.

«На встрече Калмуратов потребовал $50 тысяч для Жамгырчиева, иначе угрожал отправить в тюрьму. Я встретился со своим другом, и мы приняли решение заплатить. Деньги я повез в кабинет Калмуратова, отдал ему пакет с деньгами, который был передан Эмилю Жамгырчиеву», — написал бизнесмен в своем заявлении.

Он также заявил, что его осудили на пять лет условно, несмотря на деньги, которые он передал чиновникам. Кроме того, контрабандное утиное филе, задекларированное, как «свежие персики», ему не вернули.

В пресс-службе финпола «Клоопу» заявили, что замглавы ведомства не причастен к обвинению о вымогательстве.

«Это неправда. Это абсурдная информация, которая не подкреплена ничем. Нет никаких фактов, это абсурд и ложь», — сказали в финполе.

Калмуратов работал в аппарате правительства с 2017 года, в мае 2019 года он занял пост заместителя руководителя. Жамгырчиев начал свою карьеру в ГСБЭП в 2014 году, а в 2018 году чиновник занял пост замначальника управления.