Ряд депутатов Жогорку Кенеша шестого созыва 22 октября предложил провести конституционную реформу и перенести парламентские выборы.

Инициаторы законопроекта — депутаты Акылбек Жапаров, Талант Мамытов, Канатбек Исаев, Омурбек Текебаев, Иса Омуркулов, Алтынбек Сулайманов, Жыргалбек Турускулов, Нурбек Алимбеков и Омурбек Бакиров.

Согласно законопроекту, повторные выборы в Жогорку Кенеш предлагается перенести на 2021 год, но провести их не позднее 1 июня.

Законопроект предлагает приостановить действия двух статей закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» — а именно статьи о повторных выборах, до окончания проведения конституционной реформы.

В справке-обосновании говорится, что принятие законопроекта продиктовано «рядом обстоятельств, а также сложившейся общественно-политической ситуацией в стране».

«Для разрешения возникшей ситуации предлагается приостановить проведение досрочных выборов президента и повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша и провести конституционную реформу», — говорится в справке.

В справке также говорится, что законопроект направлен на стабилизацию социально-экономической ситуации.

«Результаты проведенного анализа законопроекта показали, что его положения не противоречат Конституции Кыргызстана и другим нормативными правовым актам и актам международного законодательства», — считают инициаторы.

При этом пока неясно, что именно депутаты хотят изменить в Конституции. Комитет по конституционному законодательству уже одобрил этот законопроект.

Политический кризис в Кыргызстане

Политический кризис в Кыргызстане продолжается больше двух недель. После того как ЦИК 4 октября объявила предварительные результаты выборов, 5 октября граждане вышли на главную площадь столицы Ала-Тоо и выразили недовольство.

По итогам, которые огласила ЦИК, в Жогорку Кенеш седьмого созыва проходили партии, приближенные к действующей власти — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».

В эту же ночь произошли столкновения между митингующими и правоохранителями, в результате чего был захвачен Белый дом. Во время беспорядков митингующие освободили из под стражи бывшего президента Алмазбека Атамбаева, экс-премьер-министра Сапара Исакова и экс-депутата Садыра Жапарова.

Позже Жапаров провозгласил себя премьер-министром, а ряд депутатов дважды выбрал его и.о. премьер-министра. Однако с этим решением были не согласны активисты и другие депутаты, заявляя, что назначение Жапарова было не легитимным.

10 октября депутаты шестого созыва все же избрали Жапарова на пост премьер-министра, собрав кворум для легитимности назначения.

После вступления в должность премьера Жапаров заявил, что будет требовать отставки президента Сооронбая Жээнбекова.

Переговоры об отставке президента затянулись на несколько дней, однако 15 октября Жээнбеков все же заявил об уходе с должности. Уже 16 октября Жапаров стал и.о. президента страны, так как спикер парламента Канат Исаев отказался от этих полномочий.