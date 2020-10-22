Премьер-министр и и.о. президента Садыр Жапаров объявил «экономическую амнистию» для пополнения бюджета и обеспечения выплаты внешнего долга страны. Он предлагает коррупционерам, а также нарушившим закон чиновникам и предпринимателям добровольно возместить награбленное и обещает освобождение от всех видов наказаний и конфиденциальность.

Почитать полный текст заявления Жапарова можно тут,

Объясняем, что не так с этой амнистией.

Коротко

«Экономическая амнистия» Жапарова противоречит действующему законодательству. Остальное, включая применение амнистии к Раймбеку Матраимову, будет зависеть от того, будут ли меняться законы, которым она противоречит и останется ли текст этой амнистии неизменным.

Подробно

Что такое экономическая амнистия?

Экономическая амнистия — это когда людям прощают экономические преступления после их легализации. Это, например, когда вы скрывали свое недвижимое имущество, а потом добровольно его задекларировали и вас за это не наказали. Так было в 2007 году. Еще одна такая амнистия была в 2015 году, когда кыргызстанцам прощали штрафы за несвоевременную уплату налогов.

Экономическая амнистия не предполагает прощение уголовных преступлений.

Но давайте пока забудем об этом и разложим по полочкам все пункты заявления Жапарова.

Амнистия для коррупционеров?

В числе прочих, Жапаров обещает амнистию и коррупционерам, если они раскроют свои схемы и возместят весь причиненный ущерб.

Во-первых, экономическая амнистия не рассчитана на освобождение от уголовных наказаний.

Во-вторых, по действующим законам коррупционеры не могут подпадать под амнистию.

Разовая акция

Жапаров дает 30 дней на раскрытие схем и возмещение ущерба государству и говорит, что амнистия будет применена «всего один раз».

По закону амнистия может применяться ко всем преступлениям, которые были совершены до подписания амнистии. Поэтому, если амнистию примут, это будет не какой-то один день всепрощения — ее смогут применить ко всем, кто совершил преступления до того, как амнистия вступила в силу. Когда именно это произойдет пока неизвестно.

А еще, применение амнистии — это решение суда, а не премьер-министра или президента.

Неприкосновенность и конфиденциальность

«ГАРАНТИРУЮ неприкосновенность заявленного имущества и доходов. Освобождение от всех видов наказаний. При добровольном декларировании имущества и доходов будет соблюдаться конфиденциальность», — написано в официальном заявлении Жапарова.

Как мы уже говорили, Жапаров ничего гарантировать не может, потому что решение о применении амнистии может принимать только суд.

И только суд будет решать как амнистию будут применять к определенному лицу. Во-первых, чтобы к человеку применили амнистию, он должен быть признан виновным или в отношении него должно быть начато расследование. Во-вторых, амнистия не всегда полностью освобождает от наказания, она может освободить от наказания частично. В-третьих, коррупция не подпадает под амнистию в принципе.

Кроме коррупции, в заявлении Жапарова не упоминаются другие конкретные преступления, но сейчас законом предусмотрен еще 41 случай, в котором амнистию не применяют.

А что с Матраимовым?

Сейчас экс-зампреда таможни Райыма Матраимова подозревают в совершении коррупции и он согласился выплатить нанесенный государству ущерб, который по приблизительной оценке ГКНБ составил около 2 млрд сомов. Будет ли на него распространяться эта амнистия, если его признают виновным — вопрос открытый.

Чтобы амнистия Жапарова заработала, нужно оформить ее в законопроект, выставить на общественные слушания, после чего он пройдет три слушания в парламенте — это займет чуть больше месяца, в течение которого текст еще может поменяться.

Давайте представим, что Матраимова признают виновным. Дальше могут быть несколько вариантов развития событий.

Вариант первый — так как амнистия Жапарова противоречит нескольким другим законам, по-хорошему, нужно эти законы сначала поменять. Если законы поменяют и амнистия останется в таком же виде, как сейчас в заявлении Жапарова, то Матраимов, вероятнее всего, подпадает под нее и может быть освобожден «от всех видов наказаний».

Вариант второй — парламент и и.о. президента могут закрыть глаза на противоречие законам и все равно принять амнистию Жапарова без изменений. В этом случае у суда будет выбор: применить амнистию Жапарова к Матраимову, тогда он будет освобожден от всего наказания или ему сократят срок лишения свободы или не применять амнистию, потому что другие законы не позволяют этого сделать.

Вариант третий — амнистию Жапарова не принимают вообще из-за противоречий с существующими законами или ее текст изменяют так, чтобы противоречий не было. В этом случае Матраимов точно не подпадает под амнистию и должен отправиться в колонию.