О том, что Чынгыз Айдарбеков назначен советником по стратегическим внешнеполитическим и инвестиционным вопросам, сообщили на сайте президента.

Указ подписал и.о. президента Садыр Жапаров.

«Данное решение принято с учетом большого профессионального опыта Чынгыза Айдарбекова на государственной и дипломатической службе и результатов достигнутых на предыдущих должностях», — говорится в статье о его назначении.

Аппарат президента сообщает, что на госслужбу будут привлекать молодых профессионалов и омоложать кадровый состав.

Чынгыз Айдарбеков возглавил МИД в октябре 2018 года, а в октябре 2020 его сменил Руслан Казакбаев.

Свою карьеру Айдарбеков начал сразу после окончания МУК в 1998 году, получив должность атташе в управлении СНГ кыргызского МИДа. В этом управлении он проработал до 2008 года, достигнув должности заведующего одного из отделов.

В 2011 году он работал в аппарате президента, а с 2012 по 2016 — в аппарате Жогорку Кенеша. В 2016 был назначен послом Кыргызстана в Японии.