Финпол 22 октября снова вызвал на допрос бывшего министра финансов Бактыгуль Жээнбаеву. Пресс-служба финполиции подтвердила это изданию 24.kg.

Там же уточнили, что Жээнбаева проходит свидетельницей по уголовному делу «о злоупотреблении служебным положением со стороны должностных лиц и отдельных сотрудников Центра судебных представительств».

Жээнбаеву вызывают на допрос по этому делу уже во второй раз. Как передает ее слова «Азаттык», впервые она получила повестку на допрос 30 сентября 2019 года. Тогда она собиралась передвинуть его дату, так как выезжала в Ереван на заседание Высшего Евразийского экономического совета.

В интервью «Азаттыку» экс-глава минфина сказала, что не работала в то время, которое рассматривают сотрудники финпола.

«Эти выплаты [в Центре судебных представительств] были сделаны в 2012-2015 годы. Я не имею к этому отношения. Выплаты же проходили через Министерство финансов. Наверное, поэтому и вызывают. Но я ничего не смогу им рассказать», — сказала тогда экс-министр.

Тогда же издание Kaktus.media со ссылкой на свои источники сообщило о том, что 26 сентября сотрудники финпола с участием спецназа провели обыск в минфине, начав с кабинета Жээнбаевой.

Однако позже министерство финансов опровергло информацию об обыске в кабинете Жээнбаевой. В ведомстве сообщили, что сотрудники финполиции изъяли документы из комнаты, где хранятся документы служебного пользования, а не из кабинета министра Жээнбаевой.

«На самом деле 26 сентября проведено изъятие документов по нецелевому использованию денег Центром судебного представительства при правительстве Кыргызстана. На изъятие документов министр Бактыгуль Жеенбаева дала разрешение», — говорилось в сообщении минфина.

По предварительной информации Kaktus.media, на представительские услуги было потрачено 6 млн сомов, хотя по бюджету планировалось выделить 1,6 млн сомов.