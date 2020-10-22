Издание «Вечерний Бишкек» сообщило о том, что экс-премьер Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев подал заявку на разведку и разработку месторождения Чолок-Терек в Нарынской области.

«Бывший премьер указан в качестве недропользователя. Доверенность оформлена на ОсОО «Эко-Кербен». По данным Минюста КР, учредителем компании числится некая Чолпон Бакаева», — сообщает издание. Оно ссылается на информацию, опубликованную на сайте госкомитета промышленности. Там действительно упомянут Абылгазиев М.

Экс-премьер опроверг информацию в своем инстаграме.

«Бизнесом я не занимаюсь и никакого отношения к сфере недропользования не имею. В связи с участившимися случаями распространения откровенно фейковых сообщений, очерняющие мою репутацию напоминаю авторам о своём праве обратиться в суд с ходатайством о привлечении клеветников к ответственности», — сообщил он.

Абылгазиев возглавил кабмин Кыргызстана в августе 2018 года и пробыл на этой должности дольше многих премьеров в стране. Депутаты одобрили его кандидатуру на пост сразу после того, как вынесли вотум недоверия его предшественнику Сапару Исакову. Последний был соратником бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его отправили в отставку фоне противостояния между нынешним главой государства Сооронбаем Жээнбековым и его предшественником.

Абылгазиев чуть не лишился должности из-за скандала с компанией КТ «Мобайл», который произошел в мае 2019 года. Тогда выяснилось, что Абылгазиев имеет родственные связи с замгендиректора компании Эрназаром Рысалиевым.

Депутат Жанар Акаев в конце мая 2020 года обвинил тогда Абылгазиева в том, что тот может быть связан с продажей радиочастот «за бесценок». На фоне этих обвинений премьер-министр ушел в краткосрочный отпуск, чтобы никто не заподозрил его «в давлении на следственные органы». Уже в середине июня Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку и его на посту премьера сменил Кубатбек Боронов.

21 октября экс-премьера Абылгазиева допросили в финполе. До этого фамилия экс-министра всплывала в нескольких делах, которыми сейчас занимаются Генпрокуратура и финпол. Это тот же скандал с продажей радиочастот, а также дела о коррупции при средств, выделенных во время пандемии Кыргызстану иностранными донорами на борьбу с вирусом.