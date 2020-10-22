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Издание «Вечерний Бишкек» сообщило о том, что экс-премьер Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев подал заявку на разведку и разработку месторождения Чолок-Терек в Нарынской области.

«Бывший премьер указан в качестве недропользователя. Доверенность оформлена на ОсОО «Эко-Кербен». По данным Минюста КР, учредителем компании числится некая Чолпон Бакаева», — сообщает издание. Оно ссылается на информацию, опубликованную на сайте госкомитета промышленности. Там действительно упомянут Абылгазиев М.

Экс-премьер опроверг информацию в своем инстаграме.

«Бизнесом я не занимаюсь и никакого отношения к сфере недропользования не имею. В связи с участившимися случаями распространения откровенно фейковых сообщений, очерняющие мою репутацию напоминаю авторам о своём праве обратиться в суд с ходатайством о привлечении клеветников к ответственности», — сообщил он.

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Уважаемые кыргызстанцы, информация о якобы подаче заявки мною на разведку и разработку месторождения не соответствует действительности. Бизнесом я не занимаюсь и никакого отношения к сфере недропользования не имею. В связи с участившимися случаями распространения откровенно фейковых сообщений, очерняющие мою репутацию напоминаю авторам о своём праве обратиться в суд с ходатайством о привлечении клеветников к ответственности. -------------------------------------------------------------- Урматтуу кыргызстандыктар, мени тоо-кен чалгындоо жана иштетүү үчүн билдирме берди делген маалымат чындыкка дал келбейт. Бизнес менен алектенбейм жана кен иштетүү тармагына эч кандай тиешем жок. Менин репутациямды каралаган ачык фейк маалыматтарды жайылтуу көбөйгөндүгүнө байланыштуу жалган маалымат тараткандарды жоопко тартуу жөнүндө арыз менен сотко кайрылууга укуктуу экенимди авторлордун эсине сала кетем.

Публикация от Mukhammedkalyi Abylgaziev (@m.abylgaziev_official)

Абылгазиев возглавил кабмин Кыргызстана в августе 2018 года и пробыл на этой должности дольше многих премьеров в стране. Депутаты одобрили его кандидатуру на пост сразу после того, как вынесли вотум недоверия его предшественнику Сапару Исакову. Последний был соратником бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его отправили в отставку фоне противостояния между нынешним главой государства Сооронбаем Жээнбековым и его предшественником.

Абылгазиев чуть не лишился должности из-за скандала с компанией КТ «Мобайл», который произошел в мае 2019 года. Тогда выяснилось, что Абылгазиев имеет родственные связи с замгендиректора компании Эрназаром Рысалиевым.

Депутат Жанар Акаев в конце мая 2020 года обвинил тогда Абылгазиева в том, что тот может быть связан с продажей радиочастот «за бесценок». На фоне этих обвинений премьер-министр ушел в краткосрочный отпуск, чтобы никто не заподозрил его «в давлении на следственные органы». Уже в середине июня Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку и его на посту премьера сменил Кубатбек Боронов.

21 октября экс-премьера Абылгазиева допросили в финполе. До этого фамилия экс-министра всплывала в нескольких делах, которыми сейчас занимаются Генпрокуратура и финпол. Это тот же скандал с продажей радиочастот, а также дела о коррупции при средств, выделенных во время пандемии Кыргызстану иностранными донорами на борьбу с вирусом.

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