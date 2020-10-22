Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности обнародовала видео с моментом задержания криминального авторитета Камчы Кольбаева.

Видео Акипресс

Кольбаева задержали в спортивном клубе Avangard в Бишкеке 22 октября.

По данным ГКНБ, Кольбаев задержан «в ходе проводимой работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп».

Он проходит по статье «Создание преступной организации или участии в ней», по нему уже начато досудебное производство.

Кто такой Камчы Кольбаев

Криминального авторитета Камчы Кольбаева называют «коронованным вором в законе». В конце 2017 года его внесли в «черный список» Минфина США. Там Кольбаева называют частью «Братского круга», международной преступной группировки, в которую входят лидеры и члены нескольких евразийских ОПГ.

Кроме этого Кольбаева внесли в список самых крупных наркобаронов мира.

Свою славу одного из влиятельных криминальных авторитетов Кыргызстана Кольбаев получил ещё в 90-е годы.

В конце 90-х он соперничал за сферы влияния с криминальным авторитетом Рыспеком Акматбаевым, но за попытку покушения на последнего, а также за убийство двоих «рыспековцев», был в 2000 году приговорен к 25 годам лишения свободы.

В 2006 году он сбежал после перевода в колонию-поселение, а год спустя власти Кыргызстана прекратили его поиски.

До переворота 2010 года Кольбаев вёл полуоткрытый образ жизни, устроив однажды в 2008 году крупное празднование с семью юртами в Нарынской области, на котором были, в том числе, замечены чиновники из управления делами занимавшего тогда пост президента страны Курманбека Бакиева.

После революции 2010 года Кольбаева снова задерживали, он снова сбегал, и в итоге оказался снова в Объединённых Арабских Эмиратах.

А в 2011 году власти Кыргызстана требовали экстрадицию Кольбаева. Через два года в Кыргызстане его приговорили к трем годам лишения свободы — при этом обвинение требовало 14 лет.

Он был признан виновным только по статье «Вымогательство» Уголовного кодекса и оправдан по шести статьям в Первомайском районном суде:

статья 30 — соучастие в преступлении;

статья 125 — незаконное лишение свободы;

статья 105 — умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью;

статья 123 — похищение человека;

статья 241 — незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия;

статья 247 — незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств.

Уже через год Кольбаева отпустили на свободу, а Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов за информацию, «которая приведет к нарушению финансовых механизмов» Кольбаева.

Камчы Кольбаев состоит на учете в МВД как лидер организованной преступной группировки — по информации ведомства в 2018 году в нее входило 424 человека.



Ранее кандидат в депутаты от «Бутун Кыргызстан» Омурбек Суваналиев, бывший глава МВД, сообщал, что за многими влиятельными партиями на прошедших выборах в парламент стоял именно Кольбаев. Также вызывают вопросы слухи о связи Кольбаева с нынешним и.о. президента Садыром Жапаровым. Последний эту связь отрицал.