Задержание Камчы Кольбаева

Криминальный авторитет Камчы Кольбаев задержан в Бишкеке 22 октября, информацию об этом подтвердили в Госкомитете нацбезопасности. Кольбаева задержали в спортивном клубе Avangard.

В пресс-службе ГКНБ заявили, что Кольбаев задержан «в ходе проводимой работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп». Он обвиняется в «Создании преступной организации или участии в ней», начато досудебное производство.

Кто такой Кольбаев?

Камчы Кольбаева называют «коронованным вором в законе». Кримавторитета в конце 2017 года внесли в «черный список» Минфина США. Там Кольбаева называют частью «Братского круга», международной преступной группировки, в которую входят лидеры и члены нескольких евразийских ОПГ. Также он внесен в список самых крупных наркобаронов мира.

Кольбаев добровольно сдался кыргызским властям в Объединённых Арабских Эмиратах в декабре 2012 года.

Он получил славу одного из влиятельных криминальных авторитетов Кыргызстана ещё в 90-е годы. В конце 90-х он соперничал за сферы влияния с криминальным авторитетом Рыспеком Акматбаевым, но за попытку покушения на последнего, а также за убийство двоих «рыспековцев», был в 2000 году приговорен к 25 годам лишения свободы.

В 2006 году он сбежал после перевода в колонию-поселение, а год спустя власти Кыргызстана прекратили его поиски.

До переворота 2010 года Кольбаев вёл полуоткрытый образ жизни, устроив однажды в 2008 году крупное празднование с семью юртами в Нарынской области, на котором были, в том числе, замечены чиновники из управления делами занимавшего тогда пост президента страны Курманбека Бакиева.

После революции 2010 года Кольбаева снова задерживали, он снова сбегал, и в итоге оказался в Объединённых Арабских Эмиратах.

В 2011 году власти Кыргызстана требовали экстрадицию Кольбаева, и он даже задерживался на некоторое время Интерполом, но в сентябре того года был отпущен.

В 2013 году в Кыргызстане его приговорили к трем годам лишения свободы — при этом обвинение требовало 14 лет. Он был признан виновным только по статье «Вымогательство» Уголовного кодекса и оправдан по шести статьям в Первомайском районном суде:

статья 30 — соучастие в преступлении;

статья 125 — незаконное лишение свободы;

статья 105 — умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью;

статья 123 — похищение человека;

статья 241 — незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия;

статья 247 — незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств.

Уже через год Кольбаева отпустили на свободу, а Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов за информацию, «которая приведет к нарушению финансовых механизмов» Кольбаева.

Камчы Кольбаев состоит на учете в МВД в качестве лидера организованной преступной группировки — по информации ведомства в 2018 году в нее входило 424 человека.

Ранее кандидат в депутаты от «Бутун Кыргызстан» Омурбек Суваналиев, бывший глава МВД, сообщал, что за многими влиятельными партиями на прошедших выборах в парламент стоял именно кримавторитет Камчы Кольбаев. Также вызывают вопросы слухи о связи Кольбаева с нынешним и.о. президента Садыром Жапаровым. Последний эту связь отрицал.