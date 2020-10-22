Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила, что сотрудники Антикоррупционной службы (АКС) выявили коррупционную схему между должностными лицами Верховного суда и сотрудниками IT-компании «ЦБИ».

ГКНБ по этим фактам начал досудебное производство по статье «Коррупция».

По данным ГКНБ, в 2016 году Евросоюз выделил грант на разработку и внедрение автоматизированной информационной системы «Местный суд», где разработчиком выступила компания «ЦБИ».

Однако, по версии следствия, глава компании в сговоре с руководством Верховного суда присвоили часть денег и предоставили не рабочую и устаревшую программу. При этом, сама программа все еще не принята на баланс и останется без технической поддержки уже ноябре 2020 года.

«В связи с чем, в целях сокрытия этого факта, руководством Верховного суда было принято решение о заключении фиктивного договора с другой IT-компанией на разработку новой программы, но уже на бюджетные средства на 8 млн сомов с последующей подменой непригодной программы», — пояснили в ГКНБ.

Спецкомиссия ГКНБ также выяснила, что компания «ЦБИ» имела прямой доступ к среде «Местный суд», что привело к утечке сведений из базы данных Госрегистрационной службы по системам «ЗАГС», «Паспорт» и «Адресно-справочное бюро», которые имеют ограниченный доступ.

21 октября сотрудники ГКНБ провели обыск в Верховном суде, офисах компании «ЦБИ» и по месту жительства работников, изъяв вещественные доказательства.

«По результатам следствия в этот же день по подозрению в совершении преступления были задержаны руководитель “ЦБИ” и руководитель Учреждения информационных технологий “Адилет сот” при Верховном суде. Они водворены в ИВС СИЗО ГКНБ», — сообщили в Госкомитете.

АКС ГКНБ продолжает поиски причастных к этому делу.