Хотите вместе с «Клоопом» расследовать коррупцию в Кыргызстане? Хотите стать частью огромной команды, благодаря которой криминал и вороватые чиновники будут трястись от страха?

Сначала послушайте вдохновляющую историю:

Жители Кыргызстана прекрасны. В первую очередь, тем, насколько они готовы бороться за справедливость в своей стране — даже когда это бывает сложно и опасно.

Мы в «Клоопе» убедились в этом во время скандальных парламентских выборов 4 октября. Мы собрали команду из более 200 наблюдателей со всей страны. Наша команда провела серию тренингов и научила их всему, чему успела, но мы не знали, как наши наблюдатели сработаются и чего именно ожидать в день выборов?

Реальность превзошла наши ожидания — наши наблюдатели зафиксировали так много нарушений, что мы не успевали публиковать всё в своей текстовой трансляции. Более того, часть найденных ими нарушений были грубейшими — наши смелые наблюдатели не побоялись, например, выслеживать тех, кто покупал голоса.

Так выглядела система для наших наблюдателей в день выборов. Она нашли так много наружений, что мы не успевали публиковать всё в своей текстовой трансляции!

Мы, разумеется, оформили жалобы во все нужные инстанции на основе того, что нашли наши наблюдатели. А ещё 4 октября мы в очередной раз убедились, что у нас по всей стране живут смелые и неравнодушные люди, которые хотят, чтобы Кыргызстан был свободной, безопасной и справедливой страной.

Во многом именно благодаря смелости таких людей власти вынуждены были отменить результаты этих нечестных выборов.

Ещё «Клооп» известен своей школой журналистики. Раньше мы всегда проводили её оффлайн — то есть, собирали людей физически в одном месте и обучали. Это, конечно, приводило к фантастическим результатам, за 13 лет существования через школу «Клоопа» прошли сотни людей, а наши выпускники вывели журналистику Кыргызстана на совершенно новый уровень. Сегодня наша страна известна на мировой арене, в том числе, как место, в котором есть крутые журналисты-расследователи, чьи публикации способны влиять на ход истории. И да, в этом огромная заслуга нашей школы.

Но что если мы совместим успех работы с наблюдателями и школу журналистики? Что если мы увеличим масштабы? Ведь нам удалось обучить больше 200 наблюдателей за короткий срок именно благодаря тому, что это происходило онлайн. Физически мы бы даже не смогли уместить столько людей в нашем офисе.

Мы нашли решение — мы запускаем онлайн-курсы по журналистским расследованиям с неограниченным количеством участников. Пусть вас будут сотни, тысячи! Мы справимся.

Как будут проходить занятия? Вы будете участвовать в онлайн-занятиях от лучших журналистов-расследователей «Клоопа». Но при этом мы сохраним фишку наших оффлайновых курсов, которые сделали школу журналистики «Клоопа» особенной — вы будете выполнять настоящие задания для настоящих расследований.

Благодаря прекрасной команде экспериментального дата-отдела «Клоопа», нам удалось найти таааак много потенциальных кейсов для расследований, что наши штатные журналисты никогда в жизни не успеют все их изучить. У нас есть огромный массив сырых данных, и мы дадим его вам на растерзание.

Работа над этими кейсами и данными станет вашей первой практикой под чутким менторством наших лучших тренеров и редакторов. Разумеется, если вы сделаете все практические задания, то станете со-авторами реально вышедшего расследования на «Клоопе».

Для всех, кто был наблюдателем от «Клоопа», участие в онлайн-школе бесплатное. Для всех остальных оплата составляет 2000 сомов с человека за весь курс.

Онлайн-школа стартует уже 16 ноября.

Интересно? Тогда регистрируйтесь до 12 ноября: