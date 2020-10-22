Депутат парламента Курманкул Зулушев 21 октября назначен генеральным прокурором. Указ об этом подписал премьер-министр и и.о. президента Садыр Жапаров.

Зулушев был единственным рассматриваемым депутатами кандидатом на эту должность. До него пост генпрокурора занимал Откурбек Джамшитов.

50-летний Курманкул Зулушев – бывший депутат парламента 6 созыва от партии «Республика — Ата-Журт». На прошедших выборах он баллотировался от партии Камчыбека Ташиева «Мекенчил».

С 2000 года он работал на разных должностях в органах прокуратуры, а затем стал судьей. С 2007 занимал должность судьи Сокулукского района Чуйской области, в 2013 году был избран заместителем председателя Бишкекского городского суда.

В том же году Зулушев вел дело Камчыбека Ташиева, которого обвиняли в попытке захвата власти. Бывший президент Алмазбек Атамбаев освободил его и судью Медербека Сатиева от должности за нарушение закона при рассмотрении дела.

Тогда Зулушев и Сатиев состояли в коллегии судей, которые вынесли оправдательный приговор трем депутатам парламента от фракции «Ата-Журт» – Камчыбеку Ташиеву, Садыру Жапарову и Таланту Мамытову. Их обвиняли в насильственном захвате власти — Ташиев попытался перелезть через забор Белого дома во время митинга по золоторудному месторождению «Кумтор».

В 2015 году он участвовал в выборах от «Республики — Ата-Журт», но не принес голосов для партии. Зулушев дошел до Верховного суда и отстоял свое право быть депутатом.

Законотворчество Зулушева

В нынешнем созыве парламента он запомнился своей инициативой по проведению референдума о том, какая в стране должна быть форма правления. Выбор он предложил сделать между парламентской и президентской формой правления.

Он обосновал свою инициативу тем, что во всех редакциях Конституции Кыргызстана уже были прописаны готовые формы правления. В итоге граждане не голосовали за форму правления отдельно, а голосовали за основной закон страны.

Согласно его законопроекту, референдум планировался 4 октября – в день выборов в парламент страны.

После того, как законопроект раскритиковали, Зулушев заявил, что выдвинул его по своей инициативе и «не исполняет указ властей». Он также ответил на критику своего предложения провести референдум во время борьбы с коронавирусом, когда в трех самых крупных городах Кыргызстана было введено чрезвычайное положение.

«Я отправил законопроект в аппарат парламента еще 19 марта, когда не было чрезвычайного положения. В аппарате на сайт парламента вывесили документ 1 апреля. Это мое депутатское мнение, какие предложения внесут президент, правительство и ЦИК, покажет время», — заявил депутат.

В 2018 году Курманкул Зулушев вместе с Исхаком Масалиевым выступил инициатором законопроекта о снятии неприкосновенности с экс-президентов — депутаты считали, что закон «О деятельности президента» противоречит Конституции страны.

Масалиев и Зулушев предложили наделить генпрокуратуру полномочиями предъявлять обвинение экс-президенту, а парламент, после тщательного изучения обстоятельств, сможет большинством голосов решить, стоит ли привлекать бывшего президента к ответственности.

Зулушев также предложил принять законопроект «задним числом» — с 23 октября 2007 года.

Этот законопроект стал основой для снятия неприкосновенности с бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Вскоре его лишили и неприкосновенности, и статуса экс-президента.

Против Атамбаева возбудили уголовные дела — он с августа 2019 находится в СИЗО, предъявленные ему обвинения очень серьезные — в том числе обвинение в убийстве. Политика могут осудить н большой срок или даже дать пожизненное заключение.

В октябре 2019 года Зулушев заявил, что парламенту необходимо пересмотреть свой регламент и исключить из обязанностей депутатов написание законопроектов.

«Работа депутата должна заключаться в том, чтобы тщательно изучать законопроекты, и далее принимать их или отклонять. Законопроекты должны писать правительство или соответствующие органы», — сказал он.

Во время обсуждения вопроса о коррупции на предвыборных дебатах Зулушев отметил, что для привлечения коррупционеров к ответственности должен быть другой путь.

«Не обязательно сажать в тюрьму, нужно, чтобы они возвратили наворованное и пополнили бюджет», – сказал он.

Премьер-министр Садыр Жапаров, выдвинувший кандидатуру Зулушева на должность генпрокурора, 21 октября объявил экономическую амнистию.

Он заявил, что дает 30 дней коррупционерам, бывшим и нынешним чиновникам, руководителям ведомств, таможенникам, финансистам, а также предпринимателям, уклоняющимся от уплаты налогов, чтобы они добровольно вернули незаконно нажитые средства в государственную казну.