Пресс-служба мэрии Бишкека распространила заявление Наримана Тюлеева, в котором он сообщил о своей отставке с поста первого вице-мэра столицы. Полномочия и.о. мэра Бишкека пока перешли к другому вице-мэру города Алмазу Бакетаеву.

В своем заявлении Тюлеев написал, что на работу в мэрию он вернулся по просьбе экс-мэра Азиза Суракматова. По его словам, как только он приступил к обязанностям «вокруг кресла мэра развернулась грязная борьба различных группировок и сомнительных личностей».

«Некоторые из них в агрессии дошли почти до рукоприкладства, и я с болью в сердце увидел, что отдельные люди ради власти и амбиций готовы стравливать между собой народ», — написал Тюлеев.

Тюлеев добавил, что решение покинуть мэрию он принял вместе с и.о. президента Садыром Жапаровым.

«Это было непростое решение, очень, одно из сложнейших в жизни, поскольку на чаше весов благополучие и спокойствие горожан, безопасность единомышленников и сторонников, стабильность и мир в нашем любимом Бишкеке», — говорится в заявлении.

21 октября у мэрии Бишкека собрались горожане, выступившие против того, что и.о. мэра стал Нариман Тюлеев. Они требовали, чтобы к власти пришли новые люди с незапятнанной репутацией.

На фоне скандала вокруг кресла мэра в СМИ появились сообщения о том, что возможным кандидатом на пост мэра Бишкека может стать Торохан Жунусбеков, который состоит в партии Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева — «Мекенчил».

По данным ЦИК, Жунусбеков имеет высшее образование и работал консультантом депутата с 2002 по 2011 годы.

В СМИ также называют Жунусбекова профессиональным митингующим. Издание 24.kg сообщает, что в 2007 году Жунусбеков представлял объединенный фронт «За достойное будущее Кыргызстана», а также участвовал в акции протеста в Таласе в 2017 году. Тогда жители региона возмутились словами бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Кроме этого в декабре 2019 года он требовал расправы над идейными вдохновителями перформанса «Феминнале» в Музее изобразительных искусств. А уже в марте этого года участвовал в митинге сторонников и. о. президента Садыра Жапарова на площади Ала-Тоо.

Кто такой Тюлеев

Нариман Тюлеев — экс-мэр Бишкека и экс-депутат, которому в 2012 предъявили обвинения в нанесении крупного ущерба государству при покупке автобусов и снегоочистительной техники для столицы из Китая.

По данным следствия, Тюлеев своими действиям нанес ущерб государству в размере 33 млн. сомов. На следующий года Ленинский районный суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Но уже 2016 году Тюлеева освободили по амнистии. Кроме этого он выплатил штраф государству в размере 60 млн сомов в качестве компенсации нанесенного ущерба.

Тогда власти конфисковали у него торговый центр «Караван», бизнес-центр «Сапатком» и дорогостоящие автомобили, принадлежавшие Тюлееву и его родственникам.

Кроме этого, будучи мэром Бишкека с 2008 по 2010 год Тюлеев выдал в частные руки 21 земельный участок в парке Ататюрк. Эту землю выделило управление делами президента под строительство гостиничного комплекса для иностранных делегаций.

Тюлеев также отдал в частные руки два земельных участка на окраине парка. Один участок площадью 600 квадратных метров, на котором предполагалось построить жилой дом и бизнес-центр, Тюлеев выдал своему отцу.

Другой участок получил Талантбек Усупбеков, который в конце 2017 года был акционером «Дос-Кредобанка». Председателем совета директоров на тот момент был сын Тюлеева, который позднее стал главным акционером банка.