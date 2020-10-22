Омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов отреагировал на инцидент с вызовом на допрос членом Центральной избирательной комиссии 21 октября и считает это превышением полномочий. Тогда в ЦИК прибыл сотрудник правоохранительных органов, требовавший всех явиться на допрос — повестки у него не было.

По словам Мамытова, правоохранительные органы должны работать в рамках законов и соблюдать пределы своих полномочий.

«Малейшее превышение должностных полномочий или ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей кем-либо из сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана может привести к негативным последствиям», — заявил Омбудсмен.

Он добавил, что ЦИК это Конституционный и независимый орган, работа которого определяется законами, «а не личными пожеланиями или интерпретацией руководства или сотрудников правоохранительных органов».

Омбудсмен также обратился к МВД и напомнил, что закону «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов», уголовное дело в отношении члена ЦИК, во время подготовки к выборам, может завести только Генеральная прокуратура.

«Данная ситуация, ход и методы ее разрешения со стороны МВД должны стать предметом рассмотрения и контроля со стороны Генеральной прокуратуры», — считает Мамытов.

Членов ЦИК вызвал на допрос 21 октября сотрудник милиции, придя в здание Центризбиркома.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова на заседании комиссии сообщила, что их вызывают вызывают на допрос в качестве свидетелей по делу о массовых беспорядках 5-6 октября.

Эту же информацию озвучили и в МВД. В этот же день до визита сотрудника милиции, члены ЦИК единогласно проголосовали за дату повторных выборов в парламент — 20 декабря 2020 года.

Итоги голосования прошедших 4 октября парламентских выборов ЦИК отменила через два дня на фоне митингов и захвата Белого дома.