Дипломатическая миссия США в Кыргызстане выступила с заявлением по поводу задержания в Бишкеке известного криминального авторитета Камчы Кольбаева. Его арестовали сегодня в столичном спортивном клубе Avangard, и обвиняют в создании преступной группировки и участии в ней. Кольбаева уже более десяти лет называют «коронованным вором в законе».Он влиятелен не только в Кыргызстане, но и за его пределами и известен, как «Коля Киргиз».

Соединенные Штаты Америки приветствуют действия государственных органов Кыргызской Республики по задержанию крупного представителя организованной преступности Камчыбека Кольбаева. pic.twitter.com/zORYdrcLN0 — U.S. Embassy Bishkek (@USEmbassyKG) October 22, 2020

«США выражают надежду, что правительство Кыргызстана привлечет к ответственности и будет содержать под стражей этого опасного криминального лидера в интересах общественной безопасности.

Госдепартамент США предлагал вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов за информацию, ведущую к разрушению финансовых механизмов преступной сети Камчыбека Кольбаева.

Криминальная сеть Кольбаева базируется в Центральной Азии и занимается незаконным оборотом наркотиков, торговлей оружием, торговлей людьми, вымогательством и другими видами преступной деятельности.

Преступная сеть Кольбаева является частью более широкой транснациональной преступной организации «Братский круг», состоящей из лидеров и членов нескольких евразийских преступных групп», — отмечают в посольстве.

Госдепартамент США действительно объявил о вознаграждении в размере до 1 миллиона долларов за информацию, «которая приведет к нарушению финансовых механизмов» Кольбаева в мае 2014 года.

В «Братский круг», по данным США, люди Кольбаева входят около десяти лет. В феврале 2012 года Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) на основании исполнительного указа (E.O.) 13581 Кольбаева объявили действующим в интересах или от имени этого объединения. В том же году спецслужбы США включили Камчы Кольбаева в список самых крупных наркобаронов мира.

В 2017 году Министерство финансов США внесло в «черный список» имена 10 криминальных авторитетов из стран бывшего СССР, в том числе и кыргызстанца Камчы Кольбаева. Если бы имущество людей из этого списка нашли в США, его бы конфисковали.