У здания аэропорта прошла акция протеста, на которую собрались более 50 сотрудников аэропорта. Они считают, что председатель правления ОАО «МАМ» Бактыбек Сыдыков, которого назначили вчера, должен покинуть пост.

По словам собравшихся, Сыдыков, который уже руководил аэропортом с 2007 по 2010 год, зарекомендовал себя негативно.

«Мы хотим обратиться к исполняющему обязанности президента и премьеру Жапарову Садыру Нургожоевичу: мы просим при назначении на такие руководящие должности учитывать и мнение сотрудников. Мы здесь работаем и в жару, и в холод. Когда была пандемия, мы работали в три смены, никакой поддержки от правительства не было, но мы выходили из положения.

Мы просим впредь, чтобы избежать политических волнений и социального накала среди наших работников, чтобы сюда таких кандидатов даже не выдвигали! Дайте дорогу молодым, перспективным людям, которые могут и умеют работать — в нашем коллективе есть передовые ребята, которые работают в аэропорту годами.

Они знают свое дело, они переживают за то, что происходит. Мы за то, чтобы Бактыбек Садыков и такие люди, как он, больше сюда не выдвигались!» — заявил один из митингующих.

Около 13 часов на странице аэропорта в фейсбуке появилась информация, что «Манас» работает в штатном режиме. Впрочем, накануне там же сообщалось, что сотрудники «выразили доверие» Бактыбеку Сыдыкову.

ОАО «Международный аэропорт «Манас» работает в штатном режиме. Сотрудники ОАО «МАМ» находятся на рабочих местах и... Опубликовано Международный аэропорт Манас Среда, 21 октября 2020 г.

Кандидатуру Бактыбека Сыдыкова выдвинул Фонд управления госимуществом при Правительстве КР, а и.о. президента и премьер-министр Садыр Жапаров ее одобрил. После этого на заседании совета директоров ОАО «МАМ» Сыдыкова назначили председателем правления.

Бывший политик уже возглавлял «Международный аэропорт «Манас» в период 2007-2010 годов. Тогда его отец — Усен Сыдыков — был первым руководителем Администрации президента Курманбека Бакиева, а затем стал его советником.

Сыдыков-младший в конце двухтысячных обвинялся прокуратурой во вступлении в преступный сговор с членами правления аэропорта. По версии прокуратуры, директор аэропорта намеревался осуществить незаконную продажу топливно-заправочного комплекса аэропорта.

Сыдыков сейчас возглавляет Общественный фонд «АККА» — компании фонда являются официальным спонсором Кыргызского футбольного союза.

Также он числился соучредителем в компании «Кыргызско-российский торговый дом SVOBODA-KOSMETIKS», которая является дистрибьютором российской бюджетной мыломойки и косметики. Сейчас компания оформлена на его сестру Чынару Сыдыкову.