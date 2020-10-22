Акылбек Жапаров

Новым советником премьера и и.о. президента Садыра Жапарова стал депутат Акылбек Жапаров, один из инициаторов законопроекта о переносе выборов. Об этом сообщили на заседании парламента в госрезиденции в Ала-Арче.

Принимая поздравления, новый советник на общественных началах Жапаров пошутил, что если бы премьер Мухаммедкалый Абылгазиев прислушивался к его советам, то он бы продолжал работать.

Акылбек Жапаров — депутат от «Бир Бола», несколько раз назначался на пост министра финансов, занимал пост вице-премьера. Преподавал в вузах Кыргызстана по теме финансов.

В 2018 году «Диссернет» нашел плагиат в диссертации Жапарова «Стратегия модернизации экономики Кыргызской Республики (Монетарно-фискальный аспект)» — 120 страниц плагиата из 234. По данным «Диссернета», большую часть текста Жапаров скопировал с трудов кыргызского ученого Шайлообека Мусакожоева. Депутат, однако, считает, что не совершал плагиата, потому что заимствовал данные из своих же прошлых работ.

Депутат рассказал, что написал несколько совместных трудов вместе с Мусакожоевым — данные из этих работ, по его словам, он и использовал в своей докторской.

В ноябре того же года он предложил запретить писать негативные новости на русском языке, якобы это мешает привлекательному образу Кыргызстана у туристов.

До этого, в 2017 году, Жапаров был фигурантом дела о коррупции вместе со своим однопартийцем Игорем Чудиновым.

На выборах 2020 года он появился на одном из заседаний партии «Мекеним Кыргызстан» в компании депутатов Каныбека Иманалиева и Искендера Матраимова. Однако в список партии они не попали.