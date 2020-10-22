Антикоррупционная служба Госкомитета нацбезопасности сообщила о коррупционной схеме в Верховном суде, к которой причастно руководство учреждения. Верховный суд считает, что «такого рода заявление нарушает незыблемый конституционный принцип презумпции невиновности».

«Верховный суд Кыргызской Республики обеспокоен о якобы имеющихся фактах коррупции, в этой связи высший судебный орган сообщает, что судебная ветвь власти беспрерывно вела, и далее будет вести борьбу с коррупционными проявлениями, как среди судей, так и среди сотрудников судебных органов страны», — сообщает его пресс-служба.

Верховный суд утверждает, что «безапелляционный тон заявления пресс-службы ГКНБ Кыргызской Республики, обвиняющего руководство Верховного суда Кыргызской Республики в неправомерных действиях, вызывает недоумение».

«Верховный суд Кыргызской Республики выражает уверенность в том, что следствие установит виновных, если таковые имеются, как среди работников судебной системы, так и среди представителей частных организаций», — считает учреждение.

Что за коррупционная схема?

По данным ГКНБ, в 2016 году Евросоюз выделил грант на разработку и внедрение автоматизированной информационной системы «Местный суд», где разработчиком выступила компания ЦБИ (Центр Безопасности Информации).

По версии следствия, глава компании в сговоре с руководством Верховного суда присвоили часть денег и предоставили устаревшую программу, которая все еще не принята на баланс и останется без технической поддержки в ноябре 2020 года.

Спецкомиссия ГКНБ также выяснила, что компания «ЦБИ» имела прямой доступ к среде «Местный суд», что привело к утечке сведений из базы данных Госрегистрационной службы по системам «ЗАГС», «Паспорт» и «Адресно-справочное бюро», которые имеют ограниченный доступ.

ГКНБ по этим фактам начал досудебное производство по статье «Коррупция». Руководитель ЦБИ и глава Учреждения информационных технологий «Адилет сот» при Верховном суде водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.