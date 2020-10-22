Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки на 22 октября выявили 547 новых случаев заражения коронавирусом:

Бишкек — 123;

Ош — 52;

Чуйская область — 76;

Ошская область — 85;

Таласская область — 15;

Нарынская область — 4;

Иссык-Кульская область — 23;

Джалал-Абадская область — 79;

Баткенская область — 90.

За все время пандемии в республике выявили 54006 случаев заражения коронавирусом.

С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 282 человека. Всего за время пандемии выздоровели 46 726 человек.

По данным штаба, в Кыргызстане за сутки умерли четверо кыргызстанцев. Двое ушли из жизни в Бишкеке, один в Бишкеке, один в Баткенской области. Всего за время пандемии в стране скончалось 1122 пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Среди медработников выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом: по два случая в Оше, Ошской области и в Бишкеке. Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 20 медработников.

Всего COVID-19 подтвердился у 3561 кыргызского медработника, из которых 3220 медработников выздоровели.