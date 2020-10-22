Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки на 22 октября выявили 547 новых случаев заражения коронавирусом:
- Бишкек — 123;
- Ош — 52;
- Чуйская область — 76;
- Ошская область — 85;
- Таласская область — 15;
- Нарынская область — 4;
- Иссык-Кульская область — 23;
- Джалал-Абадская область — 79;
- Баткенская область — 90.
За все время пандемии в республике выявили 54006 случаев заражения коронавирусом.
С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 282 человека. Всего за время пандемии выздоровели 46 726 человек.
По данным штаба, в Кыргызстане за сутки умерли четверо кыргызстанцев. Двое ушли из жизни в Бишкеке, один в Бишкеке, один в Баткенской области. Всего за время пандемии в стране скончалось 1122 пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.
Среди медработников выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом: по два случая в Оше, Ошской области и в Бишкеке. Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 20 медработников.
Всего COVID-19 подтвердился у 3561 кыргызского медработника, из которых 3220 медработников выздоровели.