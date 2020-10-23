Премьер и и.о. президента Садыр Жапаров выступил на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям, где признался, что экономика Кыргызстана переживает большие проблемы.

«Бюджет был принят с дефицитом в 28 млрд. сомов. Но по полученной мною информации видно, что реальная картина намного хуже. В ближайшее время мы раскроем точную и достоверную информацию по бюджету. Честно говоря, у нас не очень хорошее положение!» — сообщил Жапаров.

Также он рассказал о своей «экономической амнистии» и пообещал восстановить доверие инвесторов.

«Во-первых, как вы знаете, на этой неделе я официально объявил экономическую амнистию. В отношении всех добровольных участников этой амнистии будут выполнены все обещания.

Во-вторых: противоправные действия в отношении предпринимателей будут жестко пресекаться. Главная задача на сегодня — поддержать, защитить предпринимателей и восстановить доверие инвесторов», — сказал он.

Чтобы облегчить работу предпринимателям, политик постановил сократить бюрократические преграды со стороны госорганов и оптимизировать в интересах бизнеса госуслуги.

«Для этого подготовьте пакет документов о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие нормативно-правовые акты, при необходимости — в новой редакции», — сказал он.

Также он потребовал:

Провести необходимые налоговые реформы;

Упростить правила ведения бизнеса;

Внедрить конкретные механизмы поддержки экспортеров;

К концу года возобновить льготное кредитование малого и среднего бизнеса;

Своевременно информировать бизнес о любых изменениях в работе таможенных и фискальных органов;

Выявить все коррупционные схемы в таможенной сфере и увеличить доходы бюджета;

Внедрить автоматизированную систему программного обеспечения в таможне;

Ввести строгий контроль контрабанды товаров;

Обеспечить конфиденциальность банковской и налоговой тайны, личной информации;

Рассмотреть механизмы выдачи госгарантий по компенсации предпринимателям и инвесторам, пострадавшим от дестабилизации и чрезвычайного положения в стране;

Усилить правовые нормы о защите собственности и неприкосновенности прав собственников.

Были у него предложения и к Генпрокуратуре и правоохранительным органам.

«Во-первых, необходимо создать благоприятную обстановку для привлечения инвестиций, развития туризма и предпринимательства. Во-вторых, необходимо предотвратить все усилия по рейдерским захватам земель и незаконным кадровым назначениям на руководящие должности. Любые несанкционированные и противоправные действия должны жестко пресекаться. В-третьих, необходимо пересмотреть возможность декриминализации экономических преступлений. В-четверых, необходимо исключить необоснованное вмешательство правоохранительных органов в предпринимательскую деятельность и деятельность бизнес-структур. Самое главное — мы должны приложить максимальные усилия по защите прав предпринимателей и инвесторов!» — сообщил и.о. президента, после чего выразил свое сожаление по поводу погрома имущества горнодобывающих компаний «Джеруй», «Метал-Кен» и «Терек-Сай».

Он сказал, что погром имущества инвесторов усугубил положение экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса. Тем не менее, он выступил и в защиту местных жителей, участвовавших в погромах.

«Они были мотивированы на эти действия в связи с нежеланием идти на сотрудничество с местным населением, а также несоблюдением международных требований по экологическим вопросам в регионе», — сказал он, но попросил кыргызстанцев больше не повторять подобного, указав, что будет стоять на защите инвесторов.