Минздрав подтвердил смерть четырех пациентов с COVID-19 за минувшие сутки.

По одному человеку скончалось в Бишкеке и Оше, Джалал-Абадской и Баткенской областях.

Кроме того, вирус подтвердили у еще 582 человек, в том числе у пяти медиков.

Зараженных медиков по два в Баткенской и Иссык-Кульской области, а также один в Бишкеке.

В целом новых зараженных по областям:

Ошская область — 127, Ош — 59;

Баткенская область — 113;

Джалал-Абадская область – 86;

Чуйская область – 81, Бишкек — 63;

Иссык-Кульская область – 29;

Таласская область — 17;

Нарынская область — 7.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 324 человека, в том числе семь медиков.

Ошская область – 101, Ош — 49;

Джалал-Абадская область – 61;

Чуйская область – 25, Бишкек – 25;

Баткенская область – 48;

Иссык-Кульская область – 10;

Нарынская область – 5.

Всего за время пандемии вирус подтвердили у 54 588 человек, из них медики — 3566 человека.

Выздоровели и были выписаны из больниц 47 050 пациентов, из них 3238 медиков.

Скончались 1126 пациентов, в том числе более 80 медработников. Также стоит учитывать, что минздрав убрал из статистики более 400 случаев смертей пациентов с коронавирусом из-за того, что у тех были сопутствующие болезни, настаивая, что вирус не был причиной смерти. По правилам ВОЗ, они должны были включить эти смерти в официальную статистику.