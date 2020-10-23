Минздрав подтвердил смерть четырех пациентов с COVID-19 за минувшие сутки.
По одному человеку скончалось в Бишкеке и Оше, Джалал-Абадской и Баткенской областях.
Кроме того, вирус подтвердили у еще 582 человек, в том числе у пяти медиков.
Зараженных медиков по два в Баткенской и Иссык-Кульской области, а также один в Бишкеке.
В целом новых зараженных по областям:
- Ошская область — 127, Ош — 59;
- Баткенская область — 113;
- Джалал-Абадская область – 86;
- Чуйская область – 81, Бишкек — 63;
- Иссык-Кульская область – 29;
- Таласская область — 17;
- Нарынская область — 7.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 324 человека, в том числе семь медиков.
- Ошская область – 101, Ош — 49;
- Джалал-Абадская область – 61;
- Чуйская область – 25, Бишкек – 25;
- Баткенская область – 48;
- Иссык-Кульская область – 10;
- Нарынская область – 5.
Всего за время пандемии вирус подтвердили у 54 588 человек, из них медики — 3566 человека.
Выздоровели и были выписаны из больниц 47 050 пациентов, из них 3238 медиков.
Скончались 1126 пациентов, в том числе более 80 медработников. Также стоит учитывать, что минздрав убрал из статистики более 400 случаев смертей пациентов с коронавирусом из-за того, что у тех были сопутствующие болезни, настаивая, что вирус не был причиной смерти. По правилам ВОЗ, они должны были включить эти смерти в официальную статистику.