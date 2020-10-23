Недавно назначенный министр иностранных дел Руслан Казакбаев встретился 23 октября со своим коллегой из Москвы Сергеем Лавровым. Глава российского МИД считает, что критический момент во внутриполитическом кризисе в Кыргызстане преодолен. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с Казакбаевым.

«Российская сторона внимательно следила за развитием событий, которые развернулись на территории дружественной нам Киргизии после объявления результатов парламентских выборов. Сегодня мы подчеркнули, что, по нашим оценкам, внутриполитическая ситуация возвращается в правовое поле, и критическая обстановка, в целом, преодолена», — считает Лавров.

Также глава российского ведомства сказал, что Россия будет «оказывать» содействие в усилиях кыргызских властей стабилизировать ситуацию в стране при помощи парламентских и президентских выборов, а также конституционной реформы.

Лавров заявил, что Россия рассматривает возможность увеличения количества авиарейсов в Кыргызстан, однако решение будет зависеть от санитарно-эпидемической обстановки в странах.

«Этим занимается Росавиация и соответствующая наша структура, которые следят за распространением и отвечают за противодействие коронавирусной инфекции», — добавил министр.

Также Лавров прояснил вопрос о кредите в $100 млн от совета Евразийского фонда стабилизации и развития. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль «видит смысл» в приостановке финпомощи Кыргызстану, пока в стране не стабилизируется политическая ситуация.

«Решение Евразийского фонда стабилизации и развития о выделении льготного кредита Киргизской Республике в размере $100 млн существует, его никто не отменял. По срокам реализации этого решения, конечно же, необходимо договариваться по линии этого фонда, о чем киргизские друзья прекрасно знают», — сказал глава ведомства.

По словам Лаврова, они с Казакбаевым подтвердили договоренности, которые были согласованы с предыдущим правительством, и обсудили организацию встречи «на высшем уровне» после согласования президентских и парламентских выборов.

Лавров добавил, что сопредседатели межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому взаимодействию планируют встретиться до конца октября. Также страны продолжат программу перекрестного года после стабилизации эпидситуации.

Глава кыргызского МИД прибыл в Москву на свой первый официальный визит на посту министра 22 октября. В тот же день Казакбаев встретился с Генсекретарем ОДКБ Станиславом Засем и с главой Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином.

23 октября глава МИД провел переговоры с председателем Комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым и с исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

Экс-депутат от «Республики — Ата-Журт» Руслан Казакбаев был назначен главой МИД 15 октября 2020 года. Новый премьер-министр и и.о.президента Садыр Жапаров предложил Казакбаева на пост министра иностранных дел, когда озвучивал состав своего кабмина.

Результаты выборов, прошедших 4 октября, признали недействительными после того, как 5 октября граждане вышли на главную площадь столицы Ала-Тоо и выразили недовольство.

В результате многотысячных протестов в Кыргызстане начался политический кризис, который продолжается до сих пор. На волне протестов к власти пришел Садыр Жапаров, которого освободили из колонии, где он отбывал 10-летний срок за захват заложников.

Депутаты его избрали премьер-министром, однако постоянно заявляли о давлениях и угроза от сторонников Жапарова. После этого он добился отставки президента Сооронбая Жээнбекова и полномочия главы государства перешли к нему — спикер парламента Канатбек Исаев отказался исполнять обязанности главы страны.