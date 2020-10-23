Лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров раскритиковал инициативу по переносу повторных парламентских выборов и проведению конституционной реформы, которую ранее одобрили депутаты.

Политик заявил, что, согласно законодательству, запрещено вносить изменения или поправки в конституционный закон о выборах президента и парламента уже после того, как ЦИК назначил даты их проведения.

«Они самовольничают, даже не читают конституционные законы. Хорошо, из-за волнений после выборов хотят исключить форму №2, снизить избирательные порог и залог, но они пошли дальше. Говорят, что хотят внести изменения в законы, [сократить] количество депутатов и другое. Для этого нужно вносить изменения в Конституцию», – отметил лидер «Бутун Кыргызстан».

По словам Мадумарова, инициатива о переносе выборов – это «концентрация власти в одних руках», «тяжкое преступление» и «прямая узурпация».

«Все это прекрасно понимает кыргызский народ. Позиция: “Я остановлю выборы, а до этого буду царем, сам буду прокурором, судом и правительством. Кроме меня никого нет” – это очень опасный путь. И это ни к чему хорошему не приведет», – сказал он.

По его словам, и.о. президента не может вносить изменения и поправки в Конституцию – это основное ее требование. Кроме того, ни он, ни парламент не могут объявить референдум, так как срок полномочий парламента заканчивается 28 октября.

Мадумаров отметил, что те, кто советуют Садыру Жапарову так поступать, «толкают его в кипящий казан».

«Кто бы ни был советником, ему нужно открыть глаза. Этот джигит и сам должен чувствовать это. Мы не против какого-то человека. Мы против его действий и политики. Плохая или хорошая Конституция, мы должны следовать ей. Они же пришли с девизом, что построят правовое государство. Нужно перестать самовольничать», – подчеркнул политик.

Он обратился к интеллигенции и аксакалам Кыргызстана, попросив их не быть равнодушными и высказать свою позицию о том, что происходят неправильные вещи. Кроме того, Мадумаров раскритиковал депутатов нынешнего созыва.

«У них нет понятия морали. Они радуются, что их сроки еще на год передвигаются. Некоторые хорошо знающие Конституцию люди тоже обрадовались. Прошедшие выборы показали, что они не пройдут на следующих выборах, а тут можно еще год посидеть в кресле. Они понимают, что идет нарушение Конституции, но у них идут торги за должности. Позор», – сказал лидер партии.

Адахан Мадумаров – лидер партии «Бутун Кыргызстан», участвовавшей в выборах 4 октября, и, по предварительным данным ЦИКа, проходившей в парламент. Несмотря на это, когда проигравшие партии выразили несогласие с результатами выборов, «Бутун Кыргызстан» также выступила против итогов.

Перенос выборов

Повторные выборы в парламент, на котором изберут седьмой созыв Жогорку Кенеша, назначат не позднее 1 июня — а до них пройдет конституционная реформа. Закон, предусматривающий это, подписал 22 октября и.о. президента Садыр Жапаров.

Подписанный Жапаровым конституционный закон приостанавливает действие закона о выборах президента и депутатов. Конституционная реформа означает, что до выборов в главный закон страны внесут очередные поправки и проведут референдум.

Жапаров оправдывает перенос выборов «стабилизацией ситуации и повышением уровня доверия населения» к выборному процессу.

Перенос выборов и референдум накануне одобрили депутаты парламента. Они собрались, чтобы выбрать дату досрочных президентских выборов и обсудить принятие поправок в избирательное законодательство. Но 10 парламентариев инициировали законопроект о переносе выборов на весну, чтобы провести референдум о парламентской или президентской форме правления.

Ранее ЦИК уже назначила предварительные даты выборов: парламентские – 20 декабря 2020 года, президентские – 10 января 2021 года. Результаты выборов, прошедших 4 октября, признали недействительными после того, как 5 октября граждане вышли на главную площадь столицы Ала-Тоо и выразили недовольство.

В результате многотысячных протестов в Кыргызстане начался политический кризис, который продолжается до сих пор. На волне протестов к власти пришел Садыр Жапаров, которого освободили из колонии, где он отбывал 10-летний срок за захват заложников.

Депутаты его избрали премьер-министром, однако постоянно заявляли о давлениях и угроза от сторонников Жапарова. После этого он добился отставки президента Сооронбая Жээнбекова и полномочия главы государства перешли к нему — спикер парламента Канатбек Исаев отказался исполнять обязанности главы страны.