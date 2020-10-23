Министр культуры Нуржигит Кадырбеков подписал указ о запрете передачи в госучреждения музейных экспонатов. Министр запретил украшать интерьеры предметами искусства из фондов кыргызских музеев после того, как из Белого дома пропали восемь картин, в том числе труды Суймонкула Чокморова и Гапара Айтиева. Ранее госучреждения нередко украшали полотнами из фондов музеев.
Восемь картин пропали из Белого дома после его захвата в ночь на 6 октября. Уже утром 6 октября на место прибыли сотрудницы минкульта, которые пытались спасти предметы искусства и вернуть их в музей. Они просили не трогать картины, обращаясь к десяткам людей, пришедших посмотреть на пострадавшее от захвата здание, в котором был потушен пожар, разорваны сотни документов и сломана мебель и стекла.
После событий 6 октября были найдены 12 картин. Все найденные работы сейчас находятся в хранилище музея. Четверо из них были сильно повреждены — произведения Абдрая Осмонова «На джайлоо», Мырзы Оморкулова «Советская площадь», Батыра Джалиева «На джайлоо» и «Установление советской власти в Оше».
Пропала работа Гапара Айтиева «Вечер в Чолпон-Ате». Недосчитались и полотен Суймонкула Чокморова «Цветение» и «Пейзаж с фазаном», Петра Куринских «Семья ветерана», «Базар» Сапара Торобекова, «Колхоз «Коммунизм»» Александра Духанина и «Берег» Сабырбека Акылбекова. В списке пропавших картин и «Ипподром в городе Пржевальске» кисти Леонида Дейманта.
Музей ИЗО имени Гапара Айтиева обратился в правоохранительные органы и таможню — есть подозрения, что картины могут вывести за рубеж.