Министр культуры Нуржигит Кадырбеков подписал указ о запрете передачи в госучреждения музейных экспонатов. Министр запретил украшать интерьеры предметами искусства из фондов кыргызских музеев после того, как из Белого дома пропали восемь картин, в том числе труды Суймонкула Чокморова и Гапара Айтиева. Ранее госучреждения нередко украшали полотнами из фондов музеев.

Восемь картин пропали из Белого дома после его захвата в ночь на 6 октября. Уже утром 6 октября на место прибыли сотрудницы минкульта, которые пытались спасти предметы искусства и вернуть их в музей. Они просили не трогать картины, обращаясь к десяткам людей, пришедших посмотреть на пострадавшее от захвата здание, в котором был потушен пожар, разорваны сотни документов и сломана мебель и стекла.

После событий 6 октября были найдены 12 картин. Все найденные работы сейчас находятся в хранилище музея. Четверо из них были сильно повреждены — произведения Абдрая Осмонова «На джайлоо», Мырзы Оморкулова «Советская площадь», Батыра Джалиева «На джайлоо» и «Установление советской власти в Оше».

После захвата «Белого дома» силами протестующих пропали картины из фондов КНМИИ им. Г. Айтиева. Министерство… Publicerat av Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Tisdag 13 oktober 2020

Пропала работа Гапара Айтиева «Вечер в Чолпон-Ате». Недосчитались и полотен Суймонкула Чокморова «Цветение» и «Пейзаж с фазаном», Петра Куринских «Семья ветерана», «Базар» Сапара Торобекова, «Колхоз «Коммунизм»» Александра Духанина и «Берег» Сабырбека Акылбекова. В списке пропавших картин и «Ипподром в городе Пржевальске» кисти Леонида Дейманта.

Музей ИЗО имени Гапара Айтиева обратился в правоохранительные органы и таможню — есть подозрения, что картины могут вывести за рубеж.