Депутат Акылбек Жапаров сообщил журналистам во время заседания Жогорку Кенеша 22 октября, что на ремонт Белого дома может потребоваться около 450 миллионов сомов из бюджета страны.

По словам Жапарова, он пока не знает, когда именно начнется ремонт в Белом доме. Депутат также напомнил, что после революции 2010 года ремонт здания обошелся в 380 миллионов сомов. Сейчас стоимость ремонта будет выше из-за дороговизны материалов.

Другой парламентарий Марлен Маматалиев написал у себя на странице фейсбук, что 90% депутатов могут себе позволить ремонт кабинетов за свой счет.

«Предлагаю каждому депутату сделать ремонт в кабинете за свой счёт, давайте сами купим компьютеры и все необходимое для работы», — предложил Маматалиев.

Маматалиев предложил направить сохраненные 450 миллионов сомов на погашение внешнего долга, в том случае если депутаты согласятся на ремонт за свой счет.

Белый дом был разгромлен в ночь с 5 на 6 октября после столкновений протестующих с правоохранителями. В здании были разгромлены практически все кабинеты депутатов, техника и уничтожены документы.

Кроме этого, пресс-служба Жогорку Кенеша сообщила, что во время захвата Белого дома сервер, на котором хранились законопроекты, был уничтожен.

В Кыргызстане из-за продолжающейся пандемии коронавируса расходы бюджета выросли до 104,9 млрд сомов. По данным Минфина за 9 месяцев 2020 года бюджет страны исполнен с дефицитом 15,1 млрд сомов.

На прошлые выборы, результаты которых отменили, власти потратили более 470 миллионов сомов.

При этом Кыргызстан ждут референдум, повторные выборы в парламент и досрочные выборы президента — на них также необходимы средства, как и на борьбу со второй волной заражения коронавирусом.