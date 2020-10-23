Президент России Владимир Путин 22 октября прокомментировал ситуацию в Кыргызстане, выступив с традиционным обращением на площадке дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, то что происходит – это «беда кыргызского народа».

«Как выборы — так переворот. О чем это говорит? Многие страны же первые шаги делают к собственной государственности, к оформлению этой государственности, к оформлению культуры государственного развития», – сказал он.

Путин отметил, что неоднократно говорил своим коллегам о необходимости с особым вниманием относиться ко всем постсоветским странам и «осторожно поддерживать ростки государственности». По его словам, нельзя вмешиваться во внутренние дела страны, чтобы не нарушать суверенитет и отношения внутри страны.

«Можно просто показывать пример, но не лезть как слон в посудную лавку со своими предложениями, со своими миллионами в один или другой адрес, поддерживая то одну, то другую сторону», – подчеркнул президент России.

По его словам, было сделано много для финансовой поддержки Кыргызстана – «сотни миллионов долларов на поддержку экономики и различных отраслей производства», создание условий адаптации для вхождения в ЕАЭС. Кроме того, были реализованы проекты на 500 млн долларов.

«Разумеется, без жалости и тревоги мы смотреть не можем. Но мы не лезем со своими советами, наставлениями и поддержкой каких-то отдельных политических сил. Очень надеюсь, что в Кыргызстане всё нормализуется, Кыргызстан будет развиваться и мы сохраним самые лучшие отношения», – сказал Путин.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники в Министерстве финансов сообщали, что Россия приостанавливает предоставление любой финансовой поддержки Кыргызстану.

Кроме того, российская сторона затягивает выделение кредита в 100 млн долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на поддержку бюджета Кыргызстана, соглашение о котором было подписано в августе этого года. Кредит должен был поступить до 7 октября 2020 года.

«Ежегодно со стороны России Кыргызстану выделялись безвозмездно грантовые средства в 50 млн долларов для поддержки военнослужащих и покрытия дефицита бюджета. Вместе с тем Россия ввела ограничения по финансовым переводам для “Газпром-нефть Азия”, то есть до 1 млн долларов за 1 перевод, тогда как на денежные переводы не распространялись данные ограничения», – сообщили в кыргызском издании Tazabek.

Политический кризис в Кыргызстане

Политический кризис в Кыргызстане продолжается больше двух недель. После того как ЦИК 4 октября объявила предварительные результаты выборов, 5 октября граждане вышли на главную площадь столицы Ала-Тоо и выразили недовольство.

По итогам, которые огласила ЦИК, в Жогорку Кенеш седьмого созыва проходили партии, приближенные к действующей власти — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».

В эту же ночь произошли столкновения между митингующими и правоохранителями, в результате чего был захвачен Белый дом. Во время беспорядков митингующие освободили из под стражи бывшего президента Алмазбека Атамбаева, экс-премьер-министра Сапара Исакова и экс-депутата Садыра Жапарова.

Позже Жапаров провозгласил себя премьер-министром, а ряд депутатов дважды выбрал его и.о. премьер-министра. Однако с этим решением были не согласны активисты и другие депутаты, заявляя, что назначение Жапарова было не легитимным.

10 октября депутаты шестого созыва все же избрали Жапарова на пост премьер-министра, собрав кворум для легитимности назначения.

После вступления в должность премьера Жапаров заявил, что будет требовать отставки президента Сооронбая Жээнбекова.

Переговоры об отставке президента затянулись на несколько дней, однако 15 октября Жээнбеков все же заявил об уходе с должности. Уже 16 октября Жапаров стал и.о. президента страны, так как спикер парламента Канат Исаев отказался от этих полномочий.