И.о президента, премьер-министр Садыр Жапаров решил не увольнять нового главу аэропорта «Манас» Бактыбека Сыдыкова после того, как часть коллектива вышла митинговать против его назначения. Сыдыков пообещал за десять дней представить концепцию борьбы с коррупцией в аэропорту и решения проблем стратегического объекта.

При этом, на официальных сайтах правительства и аэропорта нет информации о переговорах. О них стало известно только после публикации в фейсбуке руководителя пресс-службы организации Алии Курбановой.

Что рассказал Сыдыков

По словам Курбановой, Сыдыков отрицает все связи со свергнутым президентом Курманбеком Бакиевым. Одной из причин митинга 22 октября стали именно обвинения в адрес Сыдыкова о его возможных отношениях с Бакиевым. Именно при нем — в период 2007-2010 годов — Бактыбек Сыдыков и возглавил в первый раз аэропорт «Манас».

Его отец Усен Сыдыков тогда был первым руководителем Администрации президента Курманбека Бакиева, а затем стал его советником.

Председатель Правления ОАО «МАМ» Бактыбек Сыдыков о его назначении «По всем СМИ и социальным сетям прокатилась... Опубликовано Алией Курбановой Четверг, 22 октября 2020 г.

По его словам, в СМИ идет проплаченная атака его кандидатуры, однако кто за этим может стоять, озвучено открыто не было.

«Под этим натиском, наверное, премьер-министр Садыр Жапаров сказал, что завтра я напишу заявление и уйду. Но я попросил премьер-министра, чтобы он меня принял и я объяснил ему всю ситуацию вокруг аэропорта «Манас», — заявил Сыдыков.

Сыдыков считает, что в самом коллективе все идет хорошо, а аэропорт работает в обычном режиме. По его данным, митинговали в основном сотрудники, которых из-за сложной ситуации после начала пандемии отправили в отпуск без содержания.

«Они недовольны структурой, выплатами премий и зарплат, очень много вопросов, которые надо решать», — отметил он.

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Сыдыков добавил, что ряд митингующих представлял интересы нескольких кланов, которые служат в аэропорту.

«Это все можно понять, так как они представляют интересы определенных людей и кланов. Ведь с 2010 года в аэропорту проработало несколько руководителей и, конечно, при них устраивались на работу люди, близкие к ним. И сегодня в аэропорту “Манас” наблюдается клановость, разделение на того или иного президента», — сообщил он.

Что пообещал Сыдыков

В итоге Жапаров оставил Сыдыкова в кресле, однако Сыдыков пообещал взамен выполнить ряд условий.

«Самое главное, я сказал ему, что никаких коррупционных схем, которые были или существуют, не будет. Мы сделаем “Манас” прозрачным. Я привел все свои доводы и премьер-министр дал свое согласие, чтобы я остался работать. Также в течение 10 дней я должен представить весь план мероприятий по ликвидации всех коррупционных схем, решить все проблемы, которые существуют в компании», — заключил он.

Кто такой Сыдыков

Сыдыков был депутатом действующего шестого созыва от партии «Республика — Ата-Журт», сооснователь которой — друг и соратник Садыра Жапарова Камчыбек Ташиев. ЦИК прекратила его полномочия 21 октября 2020 года.

До прихода в парламент он был предпринимателем. Однако в период руководства аэропортом «Манас» прокуратура обвиняла Сыдыкова во вступлении в преступный сговор с членами правления аэропорта. По версии прокуратуры, Сыдыков намеревался осуществить незаконную продажу топливно-заправочного комплекса аэропорта.

Сыдыков сейчас возглавляет Общественный фонд «АККА» — компании фонда являются официальным спонсором Кыргызского футбольного союза.

Также он числился соучредителем в компании «Кыргызско-российский торговый дом SVOBODA-KOSMETIKS», которая является дистрибьютором российской бюджетной мыломойки и косметики. Сейчас компания оформлена на его сестру Чынару Сыдыкову.

Кандидатуру Бактыбека Сыдыкова на пост председателя правления аэропорта «Манас» 20 октября выдвинул Фонд управления госимуществом, а и.о. президента и премьер-министр Садыр Жапаров ее одобрил. После этого его кандидатуру утвердил и совет директоров компании.