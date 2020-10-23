Аида Салянова, в прошлом занимавшая пост генпрокурора и депутата шестого созыва парламента, осудила поправки в конституционный закон, подписанные накануне и.о президента Садыром Жапаровым.

Урматтуу мекендештер!Барыбыздын көз алдыбызда кыргыз тарыхынын жаны барактары ачылып жатат. Тилекке каршы мактана… Publicerat av Аида Салянова Fredag 23 oktober 2020

«Это означает узурпацию власти, присвоение лишних функций или произвольное расширение власти. Срок полномочий парламента четко прописан в Конституции — пять лет. Ни днем больше. Дело не в зарплатах, дело в мандатах. Срок действия мандата истекает 28 октября. С 29 вы не имеете права принимать решения от имени народа», — говорит она, обращаясь к бывшим коллегам — депутатам кыргызского парламента.

Согласно закону, подписанному Жапаровым, новые выборы в парламент, на котором изберут седьмой созыв Жогорку Кенеша, назначат не позднее 1 июня — а до них пройдет конституционная реформа. Сам он поспешил сообщить кыргызстанцам, что на самом деле повторные или новые выборы в парламент пройдут до марта — в законе время указано с «запасом».

Принятым законом приостановлено действие статей 38 и 63 конституционного закона «О выборах президента и депутатов». Указанные статьи регламентировали порядок проведения повторных выборов депутатов.

Салянова считает, что внесенные Жапаровым поправки в конституционный закон неконституционны и нанесут ущерб репутации страны. Она назвала происходящее «очень опасным прецедентом».

«Не исключено, что наступит день, когда президентский срок таким же образом можно будет продлить», — считает она.

Салянова говорит, что шестой созыв использовали в своих целях кыргызские президенты.

«Разве не противно, что они согласились использовать еще полгода? Нелегитимный парламент не может принимать законных решений!» — считает экс-депутатка.

Перенос выборов и референдум накануне одобрили сами депутаты парламента. Они собрались, чтобы выбрать дату досрочных президентских выборов и обсудить принятие поправок в избирательное законодательство. Но 10 парламентариев инициировали законопроект о переносе выборов на весну, чтобы провести референдум о парламентской или президентской форме правления.