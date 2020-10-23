Аида Салянова, в прошлом занимавшая пост генпрокурора и депутата шестого созыва парламента, осудила поправки в конституционный закон, подписанные накануне и.о президента Садыром Жапаровым.
«Это означает узурпацию власти, присвоение лишних функций или произвольное расширение власти. Срок полномочий парламента четко прописан в Конституции — пять лет. Ни днем больше. Дело не в зарплатах, дело в мандатах. Срок действия мандата истекает 28 октября. С 29 вы не имеете права принимать решения от имени народа», — говорит она, обращаясь к бывшим коллегам — депутатам кыргызского парламента.
Согласно закону, подписанному Жапаровым, новые выборы в парламент, на котором изберут седьмой созыв Жогорку Кенеша, назначат не позднее 1 июня — а до них пройдет конституционная реформа. Сам он поспешил сообщить кыргызстанцам, что на самом деле повторные или новые выборы в парламент пройдут до марта — в законе время указано с «запасом».
Принятым законом приостановлено действие статей 38 и 63 конституционного закона «О выборах президента и депутатов». Указанные статьи регламентировали порядок проведения повторных выборов депутатов.
Салянова считает, что внесенные Жапаровым поправки в конституционный закон неконституционны и нанесут ущерб репутации страны. Она назвала происходящее «очень опасным прецедентом».
«Не исключено, что наступит день, когда президентский срок таким же образом можно будет продлить», — считает она.
Салянова говорит, что шестой созыв использовали в своих целях кыргызские президенты.
«Разве не противно, что они согласились использовать еще полгода? Нелегитимный парламент не может принимать законных решений!» — считает экс-депутатка.
Перенос выборов и референдум накануне одобрили сами депутаты парламента. Они собрались, чтобы выбрать дату досрочных президентских выборов и обсудить принятие поправок в избирательное законодательство. Но 10 парламентариев инициировали законопроект о переносе выборов на весну, чтобы провести референдум о парламентской или президентской форме правления.