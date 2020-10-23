Глава Ассоциации рынков Кыргызстана Дамира Долоталиева на встрече с министром экономики Санжаром Муканбетовым заявила, что грузоперевозчики и предприниматели несут убытки с начала пандемии коронавируса. При этом она отмечает, что границы с Китаем открыты, однако грузы на границе проходят медленно.

Долоталиева добавила, что по этой причине были сорваны три сезона продаж, а четвертый под угрозой срыва.

«Мы отнеслись с пониманием к введению ЧП. Но сейчас ситуация обостряется, власти помогают нам только на бумаге. Торговцы готовы уже выйти на бессрочный митинг. У многих кредиты, в плачевном положении предприниматели, перевозчики и торговцы. Мы просим лишь увеличить пропускную способность на границе, и помочь получить товар», — заявила на встрече глава ассоциации.

На заявление Долоталиевой глава Минэкономики Муканбетов ответил, что ведомство «заинтересовано в скорейшем решении вопроса», а также, что в министерство будет пересматривать алгоритм прохождения сельхозпродукции с китайской стороной.

«Основными факторами, приводящими к сокращению объемов производства и экспортно-импортных операций, соответственно, потребительского спроса на товары, явились экономические последствия пандемии, и в наших интересах проработать пути решения», — сказал министр.

Пандемия коронавируса заметно ударила по экономике Кыргызстана. Во многом на это повлияли закрытые на несколько месяцев границы, а также режим чрезвычайного положения.

Из-за закрытых границ потери понесли местные предприниматели и грузоперевозчики, которые не могли привозить товар из Китая для продажи на местном рынке. Вместе с ними убытки понесло и все государство.

По данным Пекина на период с начала 2020 года по август, товарооборот между Китаем и Кыргызстаном снизился на 52%, что объясняется продолжающейся пандемией коронавируса.

По информации главной специалистки внешней торговли Нацстаткома Айнуры Айтмамбетовой, за январь-июнь 2020 года товарооборот Кыргызстана с Китаем составил $341,9 млн долларов. При этом в первом полугодии 2019 года этот показатель составлял $874,3 млн.