Выборы завершатся к марту. Парламент не будет заседать до июня. Вчерашний закон предусматривал «резервное» время, чтобы реформы можно было завершить к июню. Одним словом, не паникуйте, что парламент просидит до июня.

Так написал в своих соцсетях и телеграме и.о. президента Садыр Жапаров. Он прокомментировал подписанный им закон, согласно которому дату выборов в парламент перенесли и назначат ее до июня, но сперва проведут конституционную реформу — проще говоря, референдум, на котором должны выбрать парламентскую или президентскую форму правления.

Жапаров оправдывает перенос выборов «стабилизацией ситуации и повышением уровня доверия населения» к выборному процессу.