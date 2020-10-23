Российский Центр стратегических разработок (ЦСР) в своей онлайн-презентации исследования бизнес среды России во время пандемии сообщил, что 40% компаний, которые работали с мигрантами, столкнулись с оттоком рабочей силы.

Скриншот презентации исследования Центра стратегических разработок (ЦСР)

В исследовании говорится, что из всего количества компаний, работающих с мигрантами, для 44% компаний проблема оттока мигрантов не актуальна.

16% компаний пока не столкнулись с этой проблемой, но считают ее актуальной и опасаются, что столкнуться с ней в будущем. Для 31% компаний эта проблема уже решена и не представляет сложностей для восстановления бизнеса, а для 9% компаний эта проблема остается актуальной и мешает восстановить бизнес.

Согласно исследованию, наиболее ощутимо проблема оттока мигрантов встречается в сферах производства (39%), обслуживающего персонала (24%) и строительства (24%).

При этом, глава рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров во время презентации исследования сказал, что российские компании, как и раньше, столкнулись с оттоком высококвалифицированных иностранных кадров.

«Многим пришлось просто уехать в свои страны и им сложно вернутся, границы закрыты. Сейчас стало еще хуже с квалифицированными иностранными кадрами и лучше ближайшие полгода не будет, пока границы не будут открыты», — сказал Захаров.

По количеству низкоквалифицированных кадров Захаров пояснил, что в этом случае пострадала в большей степени сфера услуг.

«В большинстве иностранцы были заняты нелегально, они были де-факто уволены и им пришлось возвращаться», — сказал он.

Захаров также добавил, что возвращение мигрантов может произойти в случае начала вакцинации к февралю 2021 года.

В России, только по данным 2017 года, находились около 800 тысяч граждан Кыргызстана.

Зачастую трудовые мигранты из Кыргызстана работали в сфере предоставления услуг — в кафе, ресторанах, такси и курьерами.

Часть полученных денег мигранты отправляли на родину, чтобы прокормить семью. В 2017 году их переводы составили 2,5 млрд долларов, что превысило расходы бюджета всей страны. В 2018 году прямые переводы мигрантов превысили средства, которые получает Кыргызстан иностранными инвестициями и за счет экспорта продукции. В 2019 году мигранты из России прислали 2 млрд 358 млн долларов США.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса и закрытых границ многие граждане, вернувшиеся на родину, не смогли улететь обратно на заработки в Россию. И наоборот, многие из тех, кто оставался в России, не могли вернуться на родину — а работы у них уже не было. А правозащитники сообщали, что мигранты также столкнулись с усиливающимся национализмом.

Это привело к снижению количества денег, которые мигранты отправляли из России в Кыргызстан.

После частичного снятия ограничений на перелеты, кыргызстанцы, работающие в России, столкнулись с другой проблемой — высокой ценой на авиабилеты. Цены на билеты в Москву варьировались от 25 до 100 тысяч сомов, при этом граждане должны были иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позже трех дней до вылета.