Кыргызстанка Валентина Шевченко заняла первое место среди десяти лучших женщин-бойцов смешанных единоборств в странах СНГ. Рейтинг составил спортивный портал «ТурСтат» по результатам онлайн-опроса более 10 тысяч любителей ММА в октябре 2020 года.

В этот список вошла и старшая сестра двукратной чемпионки мира по ММА Валентины — Антонина Шевченко — она на седьмой позиции рейтинга.

ТОП-10 лучших женщин-бойцов ММА в России и странах СНГ

Валентина Шевченко из Кыргызстана — 25% голосов Лиана Джоджуа из Грузии — 18% Анастасия Янькова из России — 13% Мария Агапова из Казахстана — 9% Яна Куницкая из России — 8% Александра Албу из Молдовы — 7% Антонина Шевченко из Кыргызстана — 6% Лилия Казак из Беларуси — 6% Лилия Шакирова из Узбекистана — 4% Ирина Алексеева из России — 3%.

Как пишет портал «ТурСтат», аудитория смешанных единоборств в России и странах СНГ составляет более десяти миллионов человек.

Кто такая Валентина Шевченко?

Бишкекчанка Валентина Шевченко провела свой первый бой в ММА в 14-летнем возрасте. С тех пор она провела 21 бой, в 18 из которых одержала победу.

В общей сложности, у младшей из сестер Шевченко 18 званий чемпионки мира: дважды она побеждала на Всемирных Играх Боевых Искусств, 11 раз она защищала чемпионский пояс по муай-тай, трижды победила на чемпионате мира по кикбоксингу и дважды по ММА.

На ринге ее называют «Пулей», а вне октагона — «Лучшей тай-боксёркой мира». Сейчас Валентина выступает в UFC в наилегчайшей и легчайшей весовой категории.

В августе 2020 года чемпионка турнира по смешанным единоборствам Валентина Шевченко вошла в топ лучших бойцов ММА всех времён по версии спортивного журнала Tapology.

Кыргызстанка заняла 58 строчку в рейтинге из 224 спортсменов. Рейтинг журнала Tapology составляется путём голосования зрителей. Лучшим бойцом смешанных единоборств фанаты выбрали канадца двукратного чемпиона UFC в полусреднем весе — Жорж Сен-Пьера.

Шевченко возглавила рейтинг UFC в легчайшей весовой категории в феврале 2018 года. В январе 2020 года, кыргызстанка вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок UFC — тогда она заработала более 1 млн. 139 тысяч долларов.

Валентина Шевченко уже дважды защитила титул чемпионки, который она получила в декабре 2018 года после победы над полячкой Джоанной Енджейчик. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков наградил Шевченко государственную медаль «Данк» 8 апреля во время ее визита на родину.