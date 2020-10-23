Депутатка Наталья Никитенко 23 октября опубликовала заявление у себя на фейсбуке, в котором рассказала о том, что происходило на внеочередном заседании парламента 22 октября.

По ее словам, в тот день на повестке дня была только инициатива депутата Алтынбека Сулайманова по изменению избирательного законодательства – законопроект предлагал снижение избирательных порога и залога, а также отмену формы №2.

«Других вопросов не было! Я пришла, чтобы поддержать этот законопроект. Но, дожидаясь кворума с 14.00 до 17.00, стала свидетелем настолько циничных и неконституционных инициатив коллег по внесению нового законопроекта о приостановлении действия отдельных статей конституционного закона, что решила не принимать участие, и своим присутствием не обеспечивать кворум действию, которое считаю неправильным, противоречащим Конституции» – заявила Никитенко.

По ее словам, несмотря на то, что новый законопроект по переносу дат выборов никто не видел, не обсуждал, его сразу приняли в трех чтениях. Никитенко отметила, что принятием этого законопроекта «утративший доверие народа» шестой созыв парламент «продлевает себе жизнь на 7 месяцев и собирается стать площадкой для реализации Конституционной реформы».

«Куда мы денем статью Конституции о том, что Жогорку Кенеш избирается сроком на 5 лет! Считаю, что это решение парламента, принятое под давлением, в условиях нарушения всех норм Регламента ЖК, иных законов, оно будет исторически оспорено и еще получит свою оценку!» – написала Наталья Никитенко.

Она напомнила, что еще за день до этого, на заседании 21 октября обсуждалось решение Центральной избирательной комиссии о назначении даты новых парламентских выборов 20 декабря 2020 года, и президентских – 10 января 2021 года.

По ее мнению, члены ЦИК поступили «единственно возможным, в соответствии с законом, способом – назначили выборы».

«Иначе мы так и не перейдём в легитимное поле, потеряем доверие общества и международного сообщества. Иначе власть так и будет не устанавливаться, а захватываться “полевыми командирами”, различными группировками. Это приведет к нарастанию напряжения в обществе, усугублению политического кризиса, потере государства», – написала она.

Депутатка отметила, что уже новый парламент мог бы приступить к конституционной реформе после выборов при желании общества и кредите доверия.

«Изменение Конституции – это не сиюминутное решение группы лиц, не объект чьих-то узких интересов, это не игрушки! Это длительный процесс с максимальным участием разных групп интересов и общества! Общество состоит не только из тех, кто временно получил доступ к власти! Общество – это разные мнения и разные голоса!», – заявила Никитенко.

По ее мнению, «здравомыслящие силы общества» должны объединиться, чтобы не дать изменить Конституцию и вернуть президентскую форму правления. Она отметила, что итогом президентского правления в Кыргызстане стали две революции.

«Считаю, что в нашей стране важно, как никогда, защитить парламентаризм, очистить его от попыток видоизменить, подменить его суть! Парламентаризм в чистом виде – это народные партии, пришедшие через честные выборы, а не искаженная модель, где власть пытается сформировать “ручной” парламент!», – подчеркнула Никитенко.

Уважаемые кыргызстанцы, дорогие мои сограждане и современники!Эти дни вся страна напряжённо наблюдала за происходящими… Publicerat av Наталья Владимировна Никитенко Torsdag 22 oktober 2020

Перенос выборов

Повторные выборы в парламент, на котором изберут седьмой созыв Жогорку Кенеша, назначат не позднее 1 июня — а до них пройдет конституционная реформа. Закон, предусматривающий это, подписал 22 октября и.о. президента Садыр Жапаров.

Подписанный Жапаровым конституционный закон приостанавливает действие закона о выборах президента и депутатов. Конституционная реформа означает, что до выборов в главный закон страны внесут очередные поправки и проведут референдум.

Жапаров оправдывает перенос выборов «стабилизацией ситуации и повышением уровня доверия населения» к выборному процессу.

Перенос выборов и референдум накануне одобрили депутаты парламента. Они собрались, чтобы выбрать дату досрочных президентских выборов и обсудить принятие поправок в избирательное законодательство. Но 10 парламентариев инициировали законопроект о переносе выборов на весну, чтобы провести референдум о парламентской или президентской форме правления.

Ранее ЦИК уже назначила предварительные даты выборов: парламентские – 20 декабря 2020 года, президентские – 10 января 2021 года. Результаты выборов, прошедших 4 октября, признали недействительными после того, как 5 октября граждане вышли на главную площадь столицы Ала-Тоо и выразили недовольство.

В результате многотысячных протестов в Кыргызстане начался политический кризис, который продолжается до сих пор. На волне протестов к власти пришел Садыр Жапаров, которого освободили из колонии, где он отбывал 10-летний срок за захват заложников.

Депутаты его избрали премьер-министром, однако постоянно заявляли о давлениях и угроза от сторонников Жапарова. После этого он добился отставки президента Сооронбая Жээнбекова и полномочия главы государства перешли к нему — спикер парламента Канатбек Исаев отказался исполнять обязанности главы страны.