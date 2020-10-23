Новые выборы в парламент, на котором изберут седьмой созыв Жогорку Кенеша, назначат не позднее 1 июня — а до них пройдет конституционная реформа. Закон, позволяющий это, подписал и.о. президента Садыр Жапаров.

Подписанный Жапаровым конституционный закон приостанавливает действие закона о выборах президента и депутатов.

Конституционная реформа означает, что до выборов в главный закон страны внесут очередные поправки и проведут референдум.

Жапаров оправдывает перенос выборов «стабилизацией ситуации и повышением уровня доверия населения» к выборному процессу.

Перенос выборов и референдум накануне одобрили депутаты парламента. Они собрались, чтобы выбрать дату досрочных президентских выборов и обсудить принятие поправок в избирательное законодательство. Но 10 парламентариев инициировали законопроект о переносе выборов на весну, чтобы провести референдум о парламентской или президентской форме правления.