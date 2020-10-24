Обновлено в 12 часов, добавлена позиция «Кыргыз темир жолу».

Финпол сообщил, что сотрудники железнодорожного госпредприятия «Кыргыз темир жолу» распилили вагоны и продали их на металлолом. Ведомство считает, что государству был большой ущерб — но его сумму только устанавливают.

Разрешительных документов на сдачу вагонов на металлолом не было и, по мнению финпола, сотрудники госпредприятия сделали это для личной выгоды. Их обвиняют в «Злоупотреблении служебным положением».

«Кыргыз темир жолу» утверждает, что вагоны уже были списаны, а финпол сообщает недостоверную информацию.

«Подобные безапелляционные обвинения требуют всесторонней и детальной проверки и в строгом соблюдении законодательства», — сообщает госпредприятие.

«Кыргыз темир жолу» настаивает, что раскомплектацию и утилизацию списанных грузовых вагонов провели законно.

«Списанные грузовые вагоны имели стопроцентный износ«, — считает госучреждение и обвиняет финпол в нарушении презумпции невиновности.

Мошенничество и откат

В июне были задержаны четыре человека из бывшего и действовавшего руководства «НК «Кыргыз темир жолу», а также представитель компании-поставщиков. Их подозревали в «мошенничестве в особо крупном размере». Задержание было произведено в рамках дела о получении откатов при госзакупках.

Судебная экспертиза и аудит Счетной палаты установила, что государству был нанесен «значительный материальный ущерб».