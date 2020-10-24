Около 50 бишкекчан вышли к зданию столичной мэрии 24 октября. В руках у них были плакаты с надписью «Мэр должен избираться горожанами» и «Город должен сам выбирать мэра».

Участник акции, режиссёр и активист Эрик Абдыкалыков, сообщил, что протестующие не согласны с кандидатурой Торохана Жунусбекова на должность мэра столицы. По его словам, руководить муниципалитетом должен человек, который знает основные проблемы столицы и сможет их решить.

«Это тот человек, который большую часть жизни прожил в столице, знает вызовы и нужды горожан. Имеет представления об урбанистике и городской эстетике. Тот, кто первым избавит наш город от страшных баннеров на фасадах домов, тот будет моим героем», — сказал Абдыкалыков.

Кандидат в мэры Торохан Жунусбеков — член «Мекенчил», партии и.о. президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. По данным ЦИК, Жунусбеков имеет высшее образование и работал консультантом депутата с 2002 по 2011 годы.

В СМИ также называют Жунусбекова профессиональным митингующим. Издание 24.kg сообщает, что в 2007 году Жунусбеков представлял объединенный фронт «За достойное будущее Кыргызстана», а также участвовал в акции протеста в Таласе в 2017 году. Тогда жители региона возмутились словами бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Кроме этого в декабре 2019 года он требовал расправы над идейными вдохновителями перформанса «Феминнале» в Музее изобразительных искусств. А уже в марте этого года участвовал в митинге сторонников и. о. президента Садыра Жапарова на площади Ала-Тоо.

Борясь за место мэра Бишкека, Жунусбеков заявил, что его поддерживают в БГК, и он готов приступить к работе «уже в понедельник». Однако главы фракций в бишкекском городском кенеше отрицают, что поддержали его кандидатуру. Также он публично заявил, что его поддерживает и.о. президента. Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев утверждает, что Жунусбеков давит на сотрудников мэрии — кандидат в мэры это отрицает.