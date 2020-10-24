За сутки скончались еще четыре пациента с COVID-19, по одному в Бишкеке, Чуйской, Ошской и Баткенской областях.

Также вирус подтвердили у 556 человек. На этот раз большинство зараженных в Бишкеке — 149 человек. По-прежнему много людей заражаются в южных областях — в Баткенской области 86, в Джалал-Абадской 83, в Ошской 75 и в Оше еще 34.

В Чуйской области 67 новых зараженных, в Иссык-Кульской — 35, в Таласской 23 и в Нарынской — четыре.

В том числе среди зараженных три медика — по одному в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях.

Выписаны из больниц по выздоровлению за сутки 287 человек. 73 из них в Джалал-Абадской области, 60 в Ошской и еще 45 в Оше.

В Чуйской области выписаны 35 пациентов. В Бишкеке выписаны 32 человека, в Баткенской области 23. Еще 13 пациентов выписали в Иссык-Кульской области, пять в Таласской, один в Нарынской. В том числе среди выписанных три медика.

Общее число заражений за пандемию — 55 144 случаев, из которых по официальной статистике скончались 1130 человек. Однако ранее минздрав убрал из статистики смерти более 400 пациентов с коронавирусом, посчитав, что причиной их смерти стал не вирус, а сопутствующие болезни. ВОЗ придерживается другого мнения — пациенты не скончались бы от сопутствующих болезней, если бы их состояние не усложнил коронавирус. Большинство убранных из статистики скончались от болезней сердца.



