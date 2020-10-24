Депутатка Наталья Никитенко прокомментировала обыск и выемку документов, проведенные в ЦИК утром 24 октября.

«Как я уже заявляла ранее, на ЦИК оказывают политическое давление, в связи с назначением даты выборов. Данные действия считаю недопустимыми. В соответствии с законодательством страны в период организации и проведения выборов нельзя отзывать членов ЦИК», — говорит Никитенко.

Она говорит, что ЦИК выполнил свои конституционные обязательства, назначив дату выборов президента, раз уж парламент так и не принял это решение. И теперь подвергается давлению, хотя следовал закону.

«Считаю, что попытки оказать давление на ЦИК — окончательно ввергнут страну в хаос и разрушат намерение вернуть все в правовое поле. Нельзя назвать работу ЦИК идеальной, были совершены множество ошибок, и сегодня, необходимо в правовом русле исправлять эти ошибки, опираясь на букву закона, Конституцию, согласие и доверие народа, поддержку всего мирового сообщества. То, что происходит сейчас — это просто недопустимо. Призываю прекратить давление на ЦИК и решать все вопросы согласно Закону и Конституции», — утверждает Никитенко.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что 4-5 сотрудников МВД пришли в ЦИК, и производят выемку всех документов, при... Опубликовано Наталья Владимировна Никитенко Суббота, 24 октября 2020 г.

Обыск и выборы

Сотрудники УВД Свердловского района пришли в ЦИК в 9:46 утра и начали обыск и выемку документов. Правозащитница Бурул Макенбаева указала на незаконность действия следователей и вызвала наряд милиции.

МВД сообщило, что выемку документов произвели по решению Первомайского райсуда Бишкека. В суд за разрешением обратился руководитель следственной группы, которая занимается нарушениями во время парламентских выборов.

Сразу после обыска председательница ЦИК Нуржан Шайлдабекова вышла в прямой эфир. ЦИК назначила выборы президента на 10 января 2021 года.

Председательница ЦИК Нуржан Шайлдабекова пояснила, что дату досрочных президентских выборов в течение недели после отставки президента должен был назначить парламент, но он этого не сделал. По закону, если дату не назначили, выборы автоматически считаются назначенными и ЦИК самостоятельно должен выбрать дату.