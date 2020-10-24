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Осторожно, этот человек не имеет медицинской лицензии и соответствующего образования, он не может заниматься медпрактикой по закону и следование его советам может быть опасно для вашего здоровья.

23 октября на передаче «Күнөзөк» на «Пятом канале» появился знахарь Хашим Зайналиев, который в 2016 году попытался без наркоза ампутировать грудь своей пациентки, больной раком — женщина скончалась в его клинике.

Зайналиев заявил, что разработал протокол лечения коронавируса. По его словам, он вылечился от коронавируса с помощью травы авран.

«Я использовал траву авран, которую мы используем для лечения гепатита», — заявил он.

По словам лекаря, он вылечил более 20 человек от коронавируса, один человек умер.

Кроме того, он отнес этот протокол в минздрав. В министерстве ему ответили, что данный метод должен пройти клиническое исследование.

Теперь он пытается встретиться с главой правительства Садыром Жапаровым, чтобы подробно ему рассказать о своем методе лечения коронавируса для того, чтобы минздрав принял его во внимание.

У Зайналиева есть клиника и последователи, уверяющие, что его лечение им помогло. Однако мужчина не является медработником, не имеет медобразования, а заниматься медпрактикой ему запрещено законом.

В апреле 2019 года суд запретил знахарю Хашиму Зайналиеву лечить пациентов. Суд также обязал его выплатить штраф в 100 тысяч сомов.

Спустя неделю после решения суда в СМИ появилась информация, что Зайналиев уехал со своей семьей в Оман. Там ему якобы разрешили врачевание.

Хашим Зайналиев заявлял о прекращении своей практики в Кыргызстане и в июле 2017 года, обещая уехать на Ближний Восток, но вскоре журналисты обнаружили, что он продолжает принимать пациентов в своей клинике.

Зайналиев привлек внимание в 2016 году, когда попытался без наркоза ампутировать грудь своей пациентки, больной раком — женщина умерла. После этого минздрав и МВД попытались закрыть клинику, но у них ничего не получилось, так как семья погибшей отказалась писать заявление в милицию. Сам Зайналиев заявлял, что его от лечения больных «не остановит никто, кроме всевышнего Аллаха».

После резонанс вызвал случай, когда знахарь «лечил» девочку с раком крови, давая гарантию на ее излечение. Но девочке стало намного хуже и родители отвели ее к онкологам.

Закрыть клинику знахаря обещали еще в 2016 году. Зайналиева так и не смогли арестовать, потому что верящие ему люди препятствовали действиям милиции. Ни минздрав, ни МВД не смогли повлиять на его медпрактику. 

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