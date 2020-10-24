Правовая клиника «Адилет» сообщила, что депутаты кыргызского парламента снова нарушили Конституцию и регламент работы, когда внесли поправки в Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша».

Опираясь на «ряд обстоятельств, а также сложившуюся общественно-политическую ситуацию в стране», они решили перенести повторные парламентские выборы, дату которых ЦИК уже назначила. А до них провести референдум по поправкам в Конституцию республики.

То, что у принятия любого законопроекта есть определенный регламент, и то, что закон обратной силы не имеет и выборы должны пройти в срок, обозначенный ЦИК, не остановило нардепов. Из 83 человек «за»новый конституционный закон проголосовало 82, «против» был только один Дастан Бекешев. Новый закон сразу же подписал и.о. президента Садыр Жапаров.

Позже он заверил, что «не надо паниковать» и пообещал, что парламентские выборы пройдут до марта. Все это время депутаты шестого созыва продолжат сидеть в своих креслах, собираться на заседания и принимать законы, которые будет подписывать премьер и и.о президента Садыр Жапаров.

Юристы правовой клиники «Адилет» проанализировали и действия парламента, и действия Жапарова, и объяснили, что с ними не так и чем они грозят Кыргызстану. И почему все, что было принято депутатами шестого созыва, и подписано Садыром Жапаровым, вне закона — незаконны будут и их дальнейшие действия.

У депутатов шестого созыва нет на это полномочий

В соответствии с частью 2 статьи 70 Конституции, Жогорку Кенеш состоит из 120 депутатов, избираемых сроком на 5 лет по пропорциональной системе. Их срок работы истекает 28 октября, а нового созыва нет. Поэтому шестой созыв остается работать, нарушая собственный регламент: конституционный закон, который они за один день представили и приняли в трех чтениях, по сути, вне закона.

«…В нарушение установленных законодательством процедур данный закон нигде не был опубликован для общественного обсуждения в соответствии с требуемыми сроками. Также данным законопроектом предлагается провести конституционную реформу.

Однако, процедуры по внесению изменений в Конституцию КР займут несколько месяцев. Следовательно, после 28 октября 2020 года парламент не может инициировать и рассматривать внесение изменений в Конституцию, в связи с тем, что срок его полномочий истечет», — отмечают юристы.

Согласно Конституции, полномочия действующего парламента прекращаются 28 октября 2020 года и после этой даты все их решения теряют легитимность.

«22 октября 2020 года Жогорку Кенеш принял сразу в трех чтениях, а и.о. президента С.Жапаров подписал закон, который приводит к переносу парламентских выборов до окончания проведения конституционной реформы.

Однако, законность принятия данного документа вызывает серьезные и вполне обоснованные вопросы ввиду грубых нарушений порядка принятия подобных нормативных актов. Кроме того, этим законом полномочия действующего парламента фактически продлеваются на более, чем 8 месяцев, что напрямую противоречит Конституции», — считает правовая клиника.

Нарушен регламент внесения поправок в Конституцию

Согласно части 2 статьи 114 Конституции, инициировать поправки в основной закон страны может либо не менее 300 тысяч избирателей, либо парламентское большинство (не менее 61 человека из 120).

Часть 1 статьи 66 закона «О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» гласит, что к проекту закона о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию кроме документов, указанных в статье 47 Регламента, прилагается проект закона о внесении изменений в Конституцию. К законопроекту же обязательно должны прилагаться пять документов.

Сопроводительное письмо инициатора;

Справку-обоснование к проекту закона, которая должна содержать информацию:

О целях и задачах законопроекта;

О возможных социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствиях действия закона;

О результатах парламентского слушания, общественного обсуждения;

О соответствии проекта закона законодательству;

Об источниках финансирования;

О результатах консультаций и обсуждений с соответствующими ассоциациями, союзами органов местного самоуправления, если проект нормативного правового акта непосредственно затрагивает интересы местных сообществ и органов местного самоуправления;

Сравнительную таблицу, если законопроектом вносятся поправки в действующий закон;

Проекты законов, вытекающие из вносимого проекта закона (далее — пакет проектов законов);

Анализ регулятивного воздействия проектов законов, направленных на регулирование предпринимательской деятельности.

И только потом, в соответствии с частью 3 статьи 66 закона «О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», проект закона о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию принимается депутатами. За него должны проголосовать две трети депутатов не менее чем через месяц после поступления законопроекта в парламент и не позднее, чем через три месяца после него.

Согласно части 3 статьи 114 Конституции КР, должны пройти три чтения законопроекта, причем между чтениями должен проходить перерыв в два месяца. И если не менее двух третей депутатов примут закон о внесении изменений в Конституцию, его должны рассмотреть в Конституционной палате Верховного суда. Если там сочтут, что предлагаемые поправки в основной закон страны не нужны, их отклонят.

Все эти нормы были нарушены.

Но ограничиваться вопросами поправок в Конституцию нардепы не собираются. Впереди голосование и по изменениям в избирательном законодательстве. Правовая клиника рассмотрела и самые популярные инициативы по изменению избирательного законодательства, и объяснила, почему часть из них опасна для демократического будущего Кыргызстана и угрожает стабильности в стране.

Про членов ЦИК, которых надо «всех убрать»

Заменить принудительно весь состав ЦИК сразу не получится — максимум чуть более его тридцати процентов, как предлагала это сделать экс-член ЦИК Атыр Абдрахматова. По Конституции и закону «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики» всех членов ЦИК нельзя отправить в отставку из-за роспуска парламента, досрочных прекращений полномочий президента, или из-за того, что этот орган в этом составе больше не вызывает народного доверия.

Про давление на ЦИК

Юристы обеспокоены и тем, что активизировались лица, заинтересованные в централизации власти в одних руках или у одной политической силы. На ЦИК уже начали давить.

«Принимая во внимание общий уровень политической и правовой культуры властей, а также самого общества, остается высокой вероятность сохранения тенденций давления государственных институтов на деятельность ЦИК в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Это обусловлено также функциональным назначением ЦИК, которая отвечает за подготовку и проведение выборов Президента, депутатов Жогорку Кенеша и органов местного самоуправления.

Подтверждением подобных выводов является факт вызова на допрос в МВД всех членов ЦИК в связи с расследованием уголовного дела, касающегося организации массовых беспорядков, имевших место 5 октября 2020 года на площади Ала-Тоо [при том, что члены ЦИК имеют юридический иммунитет]», — констатируют юристы.

«В данном случае не вполне ясной представляется позиция действующей власти, многочисленные представители которой также принимали участие в массовых акциях протеста, в результате чего экс-президент Сооронбай Жээнбеков покинул должность, а итоги выборов были признаны недействительными», — говорят юристы.

Про зачистку от «грязных партий»

Запрет для некоторых партий участвовать в повторных выборах в будущем смогут использовать для давления на неугодные партии.

Сейчас отлучить от выборов предлагают «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». На нарушения закона с их стороны жаловались в ЦИК представители 12 партий.

Идеи не допускать эти партии к выборам или вообще расформировать их инициаторы оправдывают тем, что якобы тогда выборы станут чище. Но в законодательстве есть уже целый ряд механизмов для того, чтобы запретить участие в кампании недобросовестных кандидатов и партий. Для этого нужно провести разбирательство и доказать, что с их стороны был подкуп или другие нарушения.

«Однако, соответствующие решения должны приниматься своевременно и в точном соответствии с требованиями закона. В настоящее время момент упущен, поскольку решение ЦИК о признании недействительными результатов выборов было признано судом законным и обоснованным. Кроме того, уже назначена дата повторных парламентских выборов», — отмечают юристы, напоминая, что закон обратной силы не имеет.

Кроме того, в Кыргызстане не запрещается переходить из одной политической партии в другую. Политическая миграция у депутатов явление популярное, особенно перед выборами. И даже если эти три вышеупомянутые партии и отлучат от выборов, все их бывшие кандидаты расползутся по другим политическим объединениям и смогут участвовать в выборах и даже пройти в парламент.

А механизм запрета для участия партий в парламентских выборах останется.

«Таким образом, озвученные цели принятия таких поправок не смогут быть достигнуты. Вместе с тем, подобные инициативы несут в себе гораздо больше рисков для демократии и парламентаризма в Кыргызстане, поскольку механизм, позволяющий не допускать политические партии к участию в выборах может применяться властями в будущем в отношении объединений, придерживающихся альтернативных позиций и взглядов», — считают в правовой клинике «Адилет».

Правовая клиника «Адилет» надеется, что и власти республики, и политические силы все-таки не будут нарушать законодательство и Конституцию. Иначе общественно-политический кризис в республике может еще больше углубиться и Кыргызстан снова выйдет из правового поля.