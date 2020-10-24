И.о. президента и премьер-министр Садыр Жапаров 23 октября на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям заявил, что будет защищать бизнес от криминала и коррумпированных чиновников.

«Противоправные действия в отношении предпринимателей будут жестко пресекаться. Главная задача на сегодня — поддержать, защитить предпринимателей и восстановить доверие инвесторов», — заявил Жапаров на заседании.

Вместе с этим он поручил всем госструктурам сократить бюрократические преграды и подготовить пакет документов о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Генпрокуратуре и МВД Жапаров также дал поручения. От них он требует создать благоприятную обстановку для привлечения инвестиций, развития туризма и предпринимательства. А также предотвратить рейдерские захваты земель и незаконные кадровые назначения на руководящие должности.

Жапаров также упомянул, что на фоне беспорядков в Бишкеке, в других регионах страны неизвестные люди уничтожали имущество и пытались захватить месторождение «Джеруй», завод «Металл-Кен» и рудник «Терек-Сай».

«Эти действия еще более усугубили бедственное положение нашей экономики, и без того пострадавшей от пандемии COVID-19 в 2020 году», — сказал Жапаров.

«Дружинники» и «координационный совет села»

За то время, пока в Бишкеке происходила смена политической власти, в других регионах страны неизвестные люди пытались захватить или уничтожить не только промышленные предприятия. Так, например, на озере Иссык-Куль владельцы пансионатов получали письма с требованием оплаты их защиты от рейдерства.

По данным МВД, по меньшей мере в двух селах у берега Иссык-Куля некие добровольные народные дружинники (ДНД) пытались собрать деньги с пансионатов за охрану от рейдерства.

Люди стали сообщать об этом в соцсетях, прилагая в качестве доказательств документы. Дружинники в области образовались после массовых беспорядков в Бишкеке.

«Всем собственникам пансионатов ДНД рассылают письма с просьбой помочь с деньгами, в противном случаем могут на отвечать за разграбления. ДНД просят большие суммы у пансионатов. Кажется управляющая “Роял Бич” написала расписку, что поможет деревне на сумму 1 миллион сомов. Рассказывают из отеля “Аист” был изгнан директор и снесли забор в некоторых местах», — написала одна из пользовательниц сети.

Аналогичное письмо поступило и владельцам коттеджей в центре отдыха «Карвен Четыре Сезона» в селе Сары-Ой.

Издание 24.kg сообщило, что администрации центра отдыха пришло письмо от некоего координационного совета села. В письме говорится, что деньги будут собирать каждый месяц, затем собранные средства «будут использованы в решении социальных вопросов села Сары-Ой».

Всю информацию по этим фактам зарегистрировали в ЕРПП областного ОВД и начали досудебное производство по статье «Вымогательство».

В МВД тогда добавили, что ситуация в Иссык-Кульской области стабилизировалась, а милиция вместе с главами районных администраций провела разъяснительные работы, чтобы не допустить подобных случаев.

Тогда же на эту информацию отреагировал и Садыр Жапаров, который был на тот момент избранный группой депутатов и.о премьер-министра.

Жапаров заявил, что подобные случаи вымогательства «должны жестко пресекаться на местах», а также, что не допустит вымогательства денег у бизнесменов в курортной зоне.