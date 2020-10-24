Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова сообщила на заседании, что суд отменил решение Центризбиркома о назначении повторных выборов в парламент на 20 декабря 2020 года.

По ее словам, ранее партия «Актив» и Коалиция за демократию и гражданское общество подали иск о признании недействительными постановления о проведении перевыборов.

«Суд его удовлетворил и отменил постановление о назначении повторных выборов. Сейчас у нас не собирается кворум, потому что некоторые члены присутствуют на допросах. Поэтому предлагаю рассмотреть вопрос, когда все коллеги соберутся, возможно, с участием партий, которые уже подали уведомление о своем участии», — сказала Нуржан Шайлдабекова. До запрета суда ЦИК об участии в выборах парламента уведомили 37 различных партий.

Председательница ЦИК добавила, что Центризбирком пока приостановит прием документов от политических организаций.

«Но мы учтем это время, если Верховный суд примет иное решение и будет возможность возобновления процесса», — заметила Нуржан Шайлдабекова.

Последние парламентские выборы, прошедшие 4 октября, были проведены с многочисленными нарушениями и во время агитации, и в сам день выборов. 5 октября прошел многотысячный митинг недовольных итогами выборов на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке, который привел к смене власти в стране.

6 октября Центральная избирательная комиссия отменила итоги выборов. Повторные выборы были назначены на 20 декабря.

Позже ряд депутатов Жогорку Кенеша шестого созыва 22 октября предложил провести конституционную реформу и перенести парламентские выборы.

23 октября исполняющий обязанности президента и премьер-министр Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому дату выборов в парламент перенесли и назначат ее до июня.

Но сперва проведут референдум, на котором должны выбрать парламентскую или президентскую форму правления.

Жапаров оправдывает перенос выборов «стабилизацией ситуации и повышением уровня доверия населения» к выборному процессу.