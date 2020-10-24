Центральная избирательная комиссия назначила выборы президента на 10 января 2021 года. Такое решение принято на заседании членов ЦИК 24 октября.

Председательница ЦИК Нуржан Шайлдабекова пояснила, что, согласно Конституции, парламент назначает дату досрочных президентских выборов в течение недели после отставки президента.

В случае, если Жогорку Кенеш не назначил дату проведения выборов в течение этого срока, то выборы официально считаются назначенными и ЦИК в течение двух календарных дней утверждает дату голосования.

«Есть требования конституционного закона, согласно которым эти выборы уже считаются назначенными без какого-либо решения со стороны ЦИК и других органов. Так прописано в Конституции. Мы лишь определяем дату», — сообщила Шайлдабекова.

Согласно Конституции, досрочные выборы в президенты должны быть проведены в трехмесячный срок после отставки главы государства. Президент подал в отставку 15 октября 2020 года. Следовательно, этот срок истекает 16 января 2021 года.

Политический кризис в Кыргызстане наступил после парламентских выборов 4 октября. После того как ЦИК объявила предварительные результаты выборов, 5 октября граждане вышли на главную площадь столицы Ала-Тоо и выразили недовольство.

В эту же ночь произошли столкновения между митингующими и правоохранителями, в результате чего был захвачен Белый дом. Во время беспорядков митингующие освободили из под стражи бывшего президента Алмазбека Атамбаева, экс-премьер-министра Сапара Исакова и экс-депутата Садыра Жапарова.

Позже Жапаров провозгласил себя премьер-министром, а ряд депутатов дважды выбрал его и.о. премьер-министра. Однако с этим решением были не согласны активисты и другие депутаты, заявляя, что назначение Жапарова было не легитимным.

10 октября депутаты шестого созыва все же избрали Жапарова на пост премьер-министра, собрав кворум для легитимности назначения.

После вступления в должность премьера Жапаров заявил, что будет требовать отставки президента Сооронбая Жээнбекова.

Переговоры об отставке президента затянулись на несколько дней, однако 15 октября Жээнбеков все же заявил об уходе с должности. Уже 16 октября Жапаров стал и.о. президента страны, так как спикер парламента Канат Исаев отказался от этих полномочий.