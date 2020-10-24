Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым отчитал журналиста КТРК.

23 октября Руслан Казакбаев встретился со своим коллегой Сергеем Лавровым. Министры обсудили политическую ситуацию в Кыргызстане, возможность увеличения авиарейсов между государствами и вопрос о финансовой помощи Кыргызстану. После встречи состоялась пресс-конференция.

Корреспондент КТРК задал вопрос Руслану Казакбаеву на кыргызском языке. На что глава МИД заявил, что ответит после пресс-конференции. Но потом он решил ответить на двух языках на вопрос «Удовлетворены ли вы встречей и получили ли ответы на все вопросы?»

Когда Казакбаев закончил отвечать на кыргызском языке, журналист задал еще уточняющий вопрос. Тут вмешался Сергей Лавров.

«Извините, пожалуйста, вы как-то, наверное, должны уважать хозяев, ладно?» — обратился он к журналисту. И добавил: «Во всех смыслах».

После Казакбаев продолжил отвечать на вопросы журналистов. А Сергей Лавров констатировал, что ситуация в Кыргызстане «возвращается в правовое поле», но дал понять, что финансовая помощь республике пока восстановлена не будет.