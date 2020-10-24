Издание «Турмуш» сообщило об острой нехватке кислородных концентраторов и баллонов с воздухом в больницах Джалал-Абада. Близкие пациентов сами протягивают кислород из баллонов, стоящих на улицах, до пациентов в палатах инфекционного отделения областной клинической больницы — они рассказали журналистам, что кислород в Джалал-Абаде продают только в одном месте и его не хватает.

Один из жителей рассказал, что близкие пациентов ежедневно заполняют баллоны на 3000 сомов, многие уже четыре дня стоят у палат своих близких. Он подает кислород отцу и дяде.

«Мы поддерживали Садыра Жапарова. Сейчас у нас трудные времена, просим помощи», — говорит он.

Одного баллона с кислородом пациенту хватает на 1-2 часа, заправить его можно за 500 сомов. Волонтеры, пациенты и спонсоры собрали для больницы порядка 150 баллонов, но их все равно не хватает.

Замдиректора больницы Мелис Баймырзаев сообщил, что более 60 пациентов в тяжелом состоянии находятся в инфекционном отделении и дышат с помощью кислорода в баллонах.

«Действительно, не хватает кислородных баллонов. Бывает, один пациент подключается к трем концентраторам одновременно. Медики также не успевают физически. Пациенты обращаются в крайне тяжелом состоянии», — рассказал он.

Кислородом больницу снабжает ламповый завод «Майлуу-Суу» — оттуда же кислород будет поступать в три других медучреждения.

Минздрав утверждает, что информация о нехватке кислорода «не совсем достоверная» и ссылается на директора областной больницы Кумарбека Ботокараева.

«Причин для паники нет, для таких случаев у нас имеется в самой больнице 90 кислородных концентраторов, в реабилитационном центре «Бакыт» ещё 41 кислородный концентратор, которые при необходимости применяются», — сказал он.

В Джалал-Абаде большой рост пациентов с коронавирусом. За последние пять дней, с 19 октября, число устанавливаемых пациентов варьировалось от 57 до 125 человек в сутки.